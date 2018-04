Zdá se, že pro CeBIT jsem zachráněn - z rakouské ambasády mi volali, že má drahá domovina se uvoluje vydat mi cestovní pas a že můžu vesele rajzovat jako Civi Romanum, Občan novodobého Říma. Alespoň do doby, než Rakousko vykopnou z EU. Internet také rozbouřila zpráva, že CeBIT neakredituje internetové novináře - to, co píšeme tři roky na Mobil serveru zaregistrovalo Živě i Svět namodro. Pravda - i redakci Mobil serveru jako každý rok při akreditaci Deutsche Messe vyhodily, že jsme pro ně internetový fujtajxl. Kdo chce kam, pomozme mu tam - vzal jsem nějaký časopis, do tiráže jsem vlepis jména lidí z redakce a nafaxoval jsem to do Deutsche Messe jako důkaz o tom, že existujeme i na papíře. Nestyděl jsem se při tom ani trochu. Předpokládám, že presscentrum bude opět vybaveno notebooky s německým operačním systémem a připojeno přes dialup na neprostupný AOL, jako tomu je drahně let. Proto pakujeme notebooky, GSM modemy, Psiony a další nezbytné propriety, které normálně nasazujeme jedině uprostřed pouště (a na CeBITu). Fakt je smutné, že do Deutsche Messe moderní technika předváděná na jeho výstavišti, ještě nepáchla. Nu, přejte nám štěstí - ve středu vyrážíme na tu divočinu a již ve čtvrtek tu najdete první zprávy z CeBITu, pokud D2-Privat dá signálu...