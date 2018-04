Zdá se, že DCS-1800 tendr se konečně pohne

O tom, že výběrové řízení na poradenskou firmu pro tendr DCS-1800 vyhrála firma CEAG, si od zveřejnění na našem serveru před třemi týdny šuškají i vrabci na střeše. Oficiální informace to nicméně nebyla, nezvyklou mlčenlivost zachoval i ministr Peltrám, jenž jinak nechodí pro slova příliš daleko.

Až úterní tiskovou zprávou potvrdilo ČTÚ, že dne 15. června 1999 podpsalo smlouvu s konsorciem CEAG a to se tedy fakticky stává poradenskou společností pro DCS-1800 tendr v České republice. Proč ta prodleva? Podle neoficiálních informací si jedna z nevybraných poradenských společností stěžovala, nicméně její stížnost nebyla uznána oprávněnou. To zavinilo třítýdení zpoždění a i další odhad ČTÚ, totiž že třetí operátor spustí svoji síť ještě do konce letošního roku, dostává vážné trhliny a jako faktický údaj se rychle blíží stavu nepravděpodobnosti.

Nicméně nyní již může být konečně zahájeno samotné výběrové řízení - nyní by ČTÚ spolu s CEAG mělo začít pracovat nad licenčními podmínkami. Zde je dobré si připomenout, co je to vlastně konsorcium CEAG:

Konsorcium CEAG je složeno ze tří firem. Obchodní expertizu přináší Central European Advisory Group (CEAG), zatímco Analysys Limited poskytne specializované poradenství v oblasti telekomunikací. Mezinárodní právní firma Cameron McKenna bude působit jako poradce zejména v právních otázkách.

Co je dále nového v DCS-1800 dění? Kromě toho, že fiaskem skončil tendr na Slovensku, skončil také úspěchem PrimaTelu (AirTouch a RWE) tendr v Maďarsku. Jeden z dalších neúspěšných zájemců o maďarskou licenci má nyní zájem pokusit se získat licenci v Čechách. Jedná se o rakouský Mobilkom, největšího rakouského operátora z tří čtvrtin vlastněného polostátním Telekom Austria.

Podle ředitele Mobilkomu Heinze Sundta chyběla maďarské licenci návratnost, náklady na výstavbu sítě by byly bezbřehé. V tomto smyslu Sundt upozornil, že i na českém trhu lze podnikat jen za těch podmínek, že bude zajištěna hospodářská rentabilita. Zde tedy bude záležet na finálním znění licenčních podmínek - ale již nyní se dá tušit, že velká sláva a pomoc pro třetího operátora to nebude...

Mobilkom (na rakouském trhu působí pod značkou A1) je již aktivní v Chorvatsku (30% podílu ve firmě VIP-net).

Zatím není známo, s kterou českou firmou jedná Mobilkom o případné alianci.