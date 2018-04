Zbytečný povyk kolem volání do zahraničí

Spuštění nové služby levného volání do zahraničí s názvem Maxitele se neobešlo bez obsáhlých polemik na internetu. Předmětem debat byla především otázka, zda je služba legální, případně zda má New Telekom jako provozovatel všechny potřebné licence. K problému se vyjádřil předseda Českého telekomunikačního úřadu Stádník, zástupci Contactelu, který s New Telekomem spolupracuje a samozřejmě zástupci tohoto alternativního operátora. A výsledek? Vlastně mnoho povyku pro nic.

Služba Maxitele umožňuje volání do 24 zemí bez předcházejícího uzavření smlouvy a bez nutnosti platit paušální poplatky. Minuta hovoru přitom stojí čtyři koruny a tarifikace probíhá po prvních 15 vteřinách hovoru a dále vždy po pěti vteřinách. Volající ovšem platí i za dobu kdy vytáčí požadované telefonní číslo a platí „provolanou“ dobu i v případě neuskutečnění hovoru. Vyúčtování dostane uživatel od Českého Telecomu v rámci pravidelné měsíční složenky. Služba Maxitele představuje spolu s nabídkou od Tele2 nejvýhodnější způsob volání do zahraničí, který nabízejí alternativní operátoři běžným zákazníkům. Maxitele má zároveň výhodu, že k jeho používání nejsou potřeba smlouvy, což jej činí poněkud flexibilnějím. Případní uživatelé si jistě dokáží spočítat, jaké služba je právě pro jejich telekomunikační potřebu výhodnější.

Hlavním tématem čtenářské debaty na Mobil.cz i na konkurenční MobilManii však nebyla výhodnost té které služby, ale skutečnost, zda může New Telekom zmíněnou službu vůbec provozovat. Důležitým bodem sporu se stalo používání přístupového čísla ve formátu 900 xxx xxx a údajná absence potřebné telekomunikační licence. Pokud by se pesimistické názory potvrdily, firma by samozřejmě mohla dostat vysokou pokutu, ale především bychom mohli přijít o službu, která zvyšuje konkurenční tlak na trhu mezinárodních volání.

Podle našich zjištění se však ničeho takového obávat nemusíme. New Telekom má od 16.listopadu platnou licenci i pro poskytování hlasových služeb. Do té doby je mohl poskytovat pouze prostřednictvím internetu, což znamená, že by někdo musel dokázat, že společnost mezi 11.11., kdy Maxitele spustila, a 16.11., kdy nabyla účinnosti licence vydaná 24. října, provozovala službu jinak než prostřednictvím internetu. A takové dokazování by podle všeho nebylo zdaleka jednoduché.

Používání, správněji řečeno zneužívání přístupového čísla 900 xxx xxx (nebo 800 xxx xxx) , které společnosti správně vytýká ČTÚ, je v ČR poměrně rozšířené a případný postih New Telekomu by pravděpodobně musel odstartovat lavinu postihů dalších telekomunikačních společností. Vzhledem k tomu, že praxe s využíváním „osmistovkových“ a „devítistovkových“ čísel má u nás již delší tradici, zdá se razantní postih jednoho operátora málo pravděpodobný. Domníváme se proto, že služba Maxitele zůstane v provozu.

Hojně se čtenáři zajímali také o chystanou službu tohoto operátora, tentokrát s názvem „Voice Maxi +“. Situace byla obdobná jako u předchozí služby. Háček byl v tom, že společnost na svých stránkách prezentovala předvolbu Contactelu 1055 potřebnou k používání služby jako svoji, což nesmí. Ovšem dnes na jeho stránkách najdeme pouze informaci o tom, že k využívání služby Voice Plus je potřeba zadat předvolbu 1055. Problém je vyřešen. Zbývá tedy zahájení zkušebního provozu Voice Plus 1.11.2002 bez platné licence na tuto službu. Polehčující okolností může být skutečnost, že potřebná licence byla vydané 24. října, ovšem v platnost vstoupila až 16. listopadu. Je možná lidsky pochopitelné, že v takovou chvíli New Telekom odstartoval zkušební provoz. Z hlediska zákona je to však omluvitelné jen stěží. Přesto však ani tento problém není tak veliký, jak původně ve čtenářských diskuzích vypadal, protože šlo přeci jen o zkušební provoz, ze kterého obvykle nemívají firmy zásadní příjmy. Vedení firmy se však nemůže divit, když bude muset trávit nepříjemné chvíle v kancelářích ČTÚ.

Celý humbuk okolo New Telekomu má však také kladnou stránku. Upozornil nás na současnou situaci s využíváním čísel 800 xxx xxx a 900 xxx xxx. Podle dostupných informací panuje v této oblasti jistý nesoulad mezi praxí a legislativou. V nejbližších dnech proto přineseme článek na toto téma.