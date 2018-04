Zbrusu nové Nokie: Už víme, jaké jsou a co umějí

Společnost Nokia již poodhalila roušku tajemství, která až do teď neprodyšně skrývala před zraky veřejnosti její žhavé novinky. A že se máme opravdu nač těšit, posuďte sami. Čeká nás jeden nadupaný low-end, dále manažerský model a nakonec něco pro fajnšmekry. Všechny tři Nokie - 3330, 6310 i 8310, mezi kterými si vybere každý uživatel, zřejmě bez problémů převezmou štafetu svých úspěšných předchůdců.

Nokia 3330

Nokia 6310

Nokia 8310

Jde o nástupce stále velmi oblíbeného modelu 3310, který byl představen koncem léta 2000. Od své starší sestry zdědila 3330 funkce, jako jsou editor SMS zpráv v délce až 459 znaků, možnost zasílání obrázkových SMS, animované screen savery, slovník T9, vibrační zvonění, hlasové ovládání a samozřejmě také funkci X-press On neboli měnitelný přední i zadní kryt. Novinkou je wapový prohlížeč (konečně) a pět zábavných her. Rozměry a hmotnost přístroje jsou 113 x 48 x 22 mm a 133 g. Standardní baterie vydrží 55 - 260 hodin v pohotovosti nebo 150 - 270 minut hovoru.Nástupce "šedesátdvadesítky" - Nokia 6310 - potěší opravdu i ty nejnáročnější z vás. Rozměry a hmotnost přístroje - 129 x 47 x 19 mm a 111 g. Telefon podporuje GPRS (3+1 nebo 2+2 timesloty - download+upload), po 6210 jí zůstala i podpora HSCSD, dále si bude rozumět s elektronickými výrobky, podporující konektivitu za pomoci technologie bluetooth. Naprostou samozřejmostí je wapový prohlížeč verze 1.2.1 (podporuje nejnovější funkce protokolu WAP) a IrDA port. Synchronizovat Nokii 6310 s PC lze přes datový kabel, infračervený port či prostřednictvím bluetooth, vzdálená synchronizace - přes SyncML, WAP. Displej nabízí velikost 96 x 65 bodů (stejně jako Nokia 7110). Telefon obsahuje také hlasový záznamník a několik her, které mohou hrát dva hráči. Velice zajímavá je výdrž baterie - Nokia 6310 vydrží v pohotovostním stavu prý až 20 dní. Doba hovoru je 180 minut. K dostání bude 6310 ve třech barvách - černé, stříbrné a rudé.To nejlepší nakonec. Tento typ je určen pro skutečné mobilní labužníky. Nokia 8310 bude vedle malých rozměrů (97 x 43 x 17 mm) a nízké hmotnosti (84 g) typická také svým extravagantním designem. Výjimečná však nebude zdaleka jen vzhledem. I přes její malé rozměry do ní výrobce vměstnal spoustu funkcí. V prvé řadě to je podpora nových wapových funkcí, dále HSCSD, výměnný kryt a rozšířené hlasové ovládání. Ale tím to ještě nekončí, součástí telefonu je integrované FM rádio. Milovníci internetu určitě ocení wapový prohlížeč, který bude fungovat také přes GPRS. V pohotovosti vydrží telefon 100 - 400 hodin (20 hodin při aktivním FM rádiu), hovořit s ním můžete 150 - 240 minut.

Tak co tomu říkáte? Společnost Nokia opět potvrzuje, že se nenechá snadno z Olympu GSM sesadit žádnou z konkurenčních firem. Velkým otazníkem (jak už to tak bývá) ovšem stále zůstává koncová cena produktů. Jelikož se jedná právě o tak renomovanou značku, jakou Nokia bezpochyby je, lze předpokládat, že tomu bude odpovídat i cena telefonů.