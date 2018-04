Zběsilé závody motokár na PDA (Hry do kapsy)

Novinky a aktualizace

AD Mines

V minulém čísle jsme si představovali originální hledač min v 3D prostředí.

Hra AD Mines od firmy Tealoo příliš originalitou nezáří, ale nabídne vám výběr z několika herních témat a po odhalení všech min se vám zobrazí pěkný obrázek. V některých tématech jsou pole s čísly špatně rozeznatelná a je třeba dobře zaostřovat oči (platí pro LowRes verzi).

Celou hru ovládáte stylusem. Miny označujete táhnutím perem od určitého pole mimo něj. AD Mines spustíte na PalmOS od verze 5.0 s LowRes a HiRes rozlišením. Stojí $5 a demoverzi stáhnete ZDE .

Star Invader II

Země se opět stala terčem útoku zákeřných mimozemšťanů. Se svou ozbrojenou stíhačkou tak proti nim budete bojovat na zemském a vodním území. Nepřátel je skutečně mnoho, až na displeji vzniká chaos. Na začátku hry je třeba naučit se rozlišovat, co je bonusový obrázek a co nepřítel.

Výrobcem je firma IBE Groups a demoverzi stáhnete ZDE . Hra stojí nemalých $19.99 a první díl je k dispozici i pro platformu PocketPC.

COCOTO Kart Race

Pod dosti divokým názvem se skrývá nová arkádová 3D zábava, ve které půjde nejen o vaše řidičské schopnosti, ale také o štěstí a strategii.

Ve hře si zajezdíte na 15 tratích rozdělených do 5 světů se 14 závodníky. Škoda jen, že zde chybí položka multiplayer.

Výrobcem hry je firma TetraEDGE a stojí pro PocketPC $14.95 a pro Symbian S60 a MS Smartphone $9.95.

Pop Drop

Hra Pop Drop od firmy Momentum Games hýří všemi veselými barvami nafukovacích balónků, které musíte za pomocí stylusu nechat popraskat, aby neuletěly. Pozor ale na občasné bomby, nebezpečné lebky a zubaté ryby, při jejichž střetu ztrácíte životy.

Hra stojí $14.95 a demoverzi stáhnete ZDE . Spustíte ji na všech PocketPC vyjma Windows Mobile 2003SE.

Crimson After Dusk

Firma MDev vydává novou akční 2D hru s RPG prvky.

Příběh se odehrává v době války mezi vampíry a vlkodlaky. Vám, jakožto hlavnímu hrdinovi za upíry, který kdysi zachránil svého vůdce, postačí sečná zbraň a mušketa, abyste své nepřátele porazili.

Hra CAD by vám měla postačit na pár hodin a potěší, že ji lze završit dvěma konci, které si v průběhu hraní zvolíte. Stojí $14.99.

Máte hluboko do kapsy?

IBE Chess

Šachy zdarma určitě potěší každého fanouška šachových partií. IBE Chess nechybí funkce hint (nápověda tahu), undo (vrácení tahu), uložení hry, HotSeat multiplayeru a další. Černá políčka jsou však vybarvena světle modrou barvou a ta jsou naprosto nerozeznatelná od těch bílých, což činí hru poněkud nepřehlednou.

Výrobcem šachů zdarma je firma IBE Groups . Stáhnete je ZDE .

Crimson Fields

Předělávka linuxové tahové strategie podobné hrám Panzer General či Battle Isle míří i na displeje PalmOS a nějakou dobu už tu je i mezi uživateli MS Smartphonů.

Cíl hry je zřejmý: Za použití té nejlepší strategie se musíte snažit zničit nepřítelovu armádu.

Hra vyžaduje paměťovou kartu, protože kromě programu samotného musíte nainstalovat podpůrné soubory, apod.

Crimson Fields je ve svém stádiu vývoje poněkud nestabilní, což je nutné mít na paměti. Přímý odkaz na stáhnutí verze pro PalmOS naleznete ZDE .

Sudoku

Pro řešitele sezónní stolní hry Sudoku je tu novinka z tohoto žánru od firmy Discobeat Software .

Sudoku, jenž vám nabídne až 150 puzzlů a navíc ty, které si vyrobíte sami, je designován pro PocketPC ve speciálním rozlišení 200x200. Stahujte zdarma.

