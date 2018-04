Zbavili jsme iPhone mýtů - je skutečně tak dobrý, jak se tváří?

Ihned po uvedení iPhone se internetem začala šířit vlna nadšení. Mnoho redaktorů všemožných světových zpravodajských serverů této vlně podlehlo a iPhone byl při uvedení vyzdvihnut do nebes.

Tohle přesně Apple potřeboval a je to i součástí jeho marketingové strategie. Možná proto, aby vytvořil patřičnou atmosféru očekávání, dlouho s uvedením otálel, vše pečlivě tajil a nakonec naprosto bombasticky oznámil. Zafungovalo to. Ale je iPhone opravdu tak skvělý?

Nespatřen a přesto znám

Jistě, nikdo z nás běžných smrtelníků jej ještě nemohl držet v ruce. Nikdo z nás neví, jak bude celý přístroj fungovat. Ale pokud se na iPhone podíváme trochu realisticky, náhle si uvědomíme, že všechen ten humbuk okolo uvedení byl možná trochu přehnaný.

Apple už má na krku i žalobu Jak vás již informujeme v jiném článku na společnost Apple byla podána žaloba kvůli ochranné známce iPhone. Žalující společností je Cisco Systems, které známku vlastní a s Applem mělo jednat o možnostech jejího používání. Společnosti se očividně nedohodly a případ skončí u soudu.

Nepochybujeme, že iPhone bude velmi výkonné zařízení, které v oblasti mobilních komunikací může nastavit nová měřítka. Může se stát jakýmsi milníkem ve vývoji mobilních telefonů. Ale také nemusí.

Vše totiž závisí na tom, jak uživatelé přijmou novou platformu a nový, revoluční styl ovládání. Apple říká, že se rozhodl znovu vynaleznout telefon. A že ovládání přístroje bude maximálně přívětivé. Obyčejné smartphony na ostatních operačních systémech mají oproti němu být neovladatelné hračky.

Jenže ne každý uživatel chce revoluci. Dokonce ani větší evoluční skoky některým uživatelům nevyhovují (ovládání touchpadem u HP iPaq hx4700, trackball u HTC P3300). Je pravda, že Apple se třeba u iPodu s ovládáním do vkusu uživatelů trefil, otázkou je zda se mu to u iPhone povede znova. My v redakci v to doufáme a jsme optimisté, jenže mnozí z nás jsou také blázni, kteří mají rádi nové hračky.

Mac OS X jako hlavní lákadlo?

Mnoho běžných uživatelů si prostě vystačí s klasickým ovládáním telefonu. Co dalšího tedy iPhone přináší, jaké jsou argumenty, kterými chce přesvědčit? Mac OS X je jedním z nich.

To, že je iPhone postaven na nějaké, jistě osekané, verzi tohoto OS ovšem přesvědčí především fanoušky Mac OS platformy. Podle informací, které se vynořily, zatím nebude možné iPhone rozšířit o aplikace třetích stran. To znamená, že jediným dodavatelem a vývojářem aplikací pro tento přístroj bude Apple.

Je tak jasné, že množství dostupných programů nebude, alespoň z počátku, nikterak veliké. Pro Symbian, Windows Mobile, nebo Palm OS jsou k dispozici obrovská kvanta aplikací. Apple také zatím nedeklaroval podporu některých businessově zaměřených funkcí. Nejsou známa například fakta o podpoře dokumentů MS Office, nebo synchronizace s MS Exchange serverem.





Další softwarová lákadla vycházejí z integrovaných vyhledávačů Google, Yahoo, nebo aplikace Google Maps. Jenže to není nic, co bychom nenalezli u jiných zařízení, Google Maps nabízí třeba Palm Treo 680. Ostatně Palm rovněž spolupracuje s oběma vyhledávači.

V neposlední řadě začínají třeba s Google spolupracovat i mobilní operátoři, takže přímou podporu funkcí tohoto portálu najdeme již dnes, nebo velmi brzy, v jejich vlastních zařízeních.

A co v hardwarové oblasti? Má tady iPhone co nabídnout? Zatím neznáme specifikace procesoru (ani jeho platformu), nebo paměti RAM, tady si ale dovolíme tvrdit, že Apple neponechal nic náhodě a konfigurace bude dostatečně silná, aby se s přístrojem dalo pracovat plynule. Ale co ostatní funkce?

Sloní paměť nepřesvědčí

Největším lákadlem iPhone jsou vestavěné 4 nebo 8GB vnitřní paměti. I tohle není nic, co bychom již neznali z několika současných zařízení. 4 nebo 8GB paměti nabízí Nokia N91, zde se ovšem jedná o miniaturní harddisk, zatímco Apple využívá flash paměť.

Stejný typ paměti ovšem nalezneme v Sony Ericssonu W950i. Musíme si ale vystačit jen s nižší hodnotou 4GB. Navíc i paměťové karty mají dnes kapacitu 2GB, v polovině roku, kdy půjde iPhone do prodeje, budou jistě k dispozici i kapacity větší. A při ceně iPhone může být mnohdy levnější pořídit si běžný smartphone se 4GB paměťovou kartou.





Pak jsou tu bezdrátové schopnosti iPhone. Začněme u podpory mobilních sítí. QuadBand je dnes jaksi slušností, EDGE také potěší. Ovšem chybí jakákoli podpora sítí třetí generace a HSDPA. Jistě, primární cílová skupina uživatelů tuto podporu oželí, hudbu si budou většinou do telefonu stahovat z počítače. Telefon tyto funkce ale nepodporuje, basta.

Kvalita reprodukce bude špičková

Naopak těšit se můžeme na Wi-Fi a Bluetooth 2.0. Obojí se ovšem stává v současnosti běžným standardem u mnoha smartphonů a komunikátorů, Apple opět žádný náskok nezískává. Zatím není například jasné, zda bude podporovat A2DP profil pro poslech hudby přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Když už jsme se dotkli hudby, můžeme se rovnou vrhnout na výbavu související s multimediálními schopnostmi telefonu. Zůstaňme u hudební výbavy. Klasický 3,5mm jack konektor rovněž můžeme najít třeba u Nokie N91 (a mnoha dalších chystanýh mobilů), výrobci hudebních telefonů většinou ke špičkovým modelům přidávají sluchátka s redukcí z jejich vlastního datového konektoru.

Windows Mobile smartphony mají poměrně v oblibě menší variantu jack 2,5mm. Zde se ovšem sluší konstatovat, že pokud zařízení není přímo zamýšleno jako hudební telefon, bývá mnohdy kvalita výstupu dost tragická. Ale i v této oblasti dochází k postupnému zlepšování. Bezpochyby však bude iPhone patřit k tomu nejlepšímu.

Dalším multimediálním lákadlem je přehrávání videa. Zde iPhone boduje rozměrným displejem, který má rozlišení 320 x 480 bodů. Takové rozlišení známe z některých kapesních počítačů Palm, většina konkurence používá rozlišení 320 x 240 bodů.

To bude asi i nadále dominantní, ačkoli se v průběhu roku objeví vícero Windows Mobile komunikátorů s VGA displejem (HTC, E-Ten). Ty budou ale nepochybně ještě dražší, než iPhone.

Cena, cena a zase cena V našem původním článku o uvedení iPhone jsme si nebyli jisti deklarovanou cenou výrobku. Potvrdilo se, že udávané hodnoty 499, respektive 599 Dolarů jsou opravdu dotované ceny při dvouletém úvazku u operátora Cingular. Ve volném prodeji bude přístroj podstatně dražší. Cena pro evropský, potažmo náš trh, nebyla ještě stanovena. Podle evropského zastoupení Apple zatím nebyla stanovena nedotovaná cena ani pro USA. To, že se s ním u nás setkáme, je ovšem podle distributora jisté. Předběžně se tak stane ve čtvrtém čtvrtletí roku.

Fotkám se konkurence směje

Pro náruživé fotografy rovněž nebude iPhone tou pravou volbou. Konstruktéři z dílen Nokie a Sony Ericssonu se jeho 2 megapixelových fotoaparátu pouze smějí, Windows Mobile zde hrají s iPhonem na plichtu. Jenže uvedení Windows Mobile Crossbow je na spadnutí a tento systém má nativní podporu 3 a 5 megapixelových modulů.

Zajímavostí iPhone, která bude sloužit i pro zábavu, jsou pohybové senzory. Ty rovněž nalezneme i v některých dnešních zařízeních, především od Samsungu. Zatím ovšem nemáme zprávy, že by se podobná funkce chystala do některého z vyspělých komunikátorů. Bod pro Apple.

Vše v jednom nikde není - zatím

Zatím jsme si jen říkali, co iPhone nabízí a dokázali, že každou jeho funkci nalezneme i jinde. Ovšem můžeme podobné funkce nalézt v jednom balení? Pravdou je, že podobné hardwarové specifikace nalezneme u mnoha zařízení, někdy něco chybí, jindy přebývá.

Třeba zmiňovaný Sony Ericsson W950i nemá fotoaparát a Wi-Fi, zato podporuje sítě 3G. Hudební Nokia N91 má podstatně horší displej, navíc není dotykový, zato však rovněž podporuje sítě 3G, dokonce i s videohovory. Oproti ní iPhone získává i tenkou konstrukcí. Výbavou se s iPhone může měřit třeba i Nokia N93i.

Ovšem Nokia ani Sony Ericsson nespí. Švédsko-Japonský výrobce chystá nástupce W950i, který by měl disponovat 3mpx fotoaparátem a podporou Wi-Fi, čímž eliminuje zásadní nevýhodu oproti iPhone. Představení se očekává v prvním pololetí, reálné uvedení do prodeje tedy zhruba stejné jako u iPhone.

Nokia své hlavní multimediální želízko v ohni již představila. Specifikace Nokie N95 jsou oproti iPhone doslova neuvěřitelné. Fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, GPS, 3G, HSDPA, to vše jej řadí nad produkt Applu.

Na hudební modely je zatížená i Motorola. Zatím ale své letošní novinky tají, podle našich informací by však konkurenta pro iPhone měla představit.



Mini "iPhone" aneb tajný konkurent Při výčtu konkurentů iPhone nesmíme zapomenout ani na LG KE850. To by totiž mohl být přímý konurent iPhone s pravděpodobně výrazně nižší cenou. Má stejnou konstrukci - mobil pouze s dotykovým displejem, má obdobnou výbavu, je menší a výrobce u něj slibuje taktéž revoluční ovládání.

Platforma Windows Mobile se v průběhu roku rovněž nenechá zahanbit, ale v jejím případě se zatím nerýsuje žádný přímý konkurent iPhonu, tedy multimediálně zaměřený přístroj. Každopádně si WM s multimédii poradí a tento rok se můžeme těšit na významné novinky. Jak jsme již zmínili dříve, čekají nás fotoaparáty s vyšším rozlišením a ani VGA displeje by již neměly být ojedinělou raritou.

Konkurence bude velká

Konkurence pro iPhone tedy bude poměrně veliká. Apple má jistou výhodu v tom, že se jedná o uživatelsky zaměřený přístroj, jakých je na ostatních platformách stále poměrně málo. Prakticky je to jen multimediální N řada od Nokie a UIQ smartphony Sony Ericssonu, tady možná konkrétně pouze model W950i a jeho nadcházející nástupce.





Většina ostatních chytrých zařízení je více orientována na byznys zákazníka, po kterém iPhone tolik nepase. Je to logické, u korporátní klientely je trh poměrně obsazený, zatímco běžní uživatelé si cestu k chytrým telefonům hledají hůře. Menší otevřenost operačního systému by tak nakonec mohla být těmto uživatelům po chuti. Pokud navíc přijmou i revoluční koncept ovládání, má Apple vyhráno. O nadšeném přijetí designu a samotné značky netřeba pochybovat.

Ani marketing z něj neudělá hvězdu

Apple má také ohromnou marketingovou sílu. Ta se dá v oblasti mobilních telefonů srovnávat snad jen s marketingovým uměním Nokie. Kvalitní zařízení, podpořené výkonným marketingem bude jistě prodejním hitem. O tom dnes nikdo nepochybuje. Ale berme iPhone prostě takový, jaký je, respektive bude. Zkrátka jde o velmi výkonný, výborně vybavený a pekelně drahý multimediální smartphone. Nikoli však o nejlepší telefon na světě, jak se mohlo při uvedení přístroje zdát.

IPhone to bude mít mnohem jednodušší v USA a naopak relativně těžké v Evropě či v Asii. Důvodem nebude jen cena, která bude v Evropě rozhodně vyšší než v USA (jak je u produktů Apple zvykem), ale i (ne)dostupnost obchodů iTunes s obsahem pro iPhone v některých zemích Evropy.