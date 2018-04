Zazvoňte si na Vánoce mobilem. Aplikace jsou zdarma

Možná se vám to už stalo. Štědrý večer začíná a zvoneček ne a ne najít. Panika ale není na místě. Tedy především, pokud máte smartphone s Androidem nebo iPhone. Horší je to s přístroji s OS Symbian nebo s nejmladším operačním systémem Windows Phone. Ale i v jejich případě lze nějaký ten zvoneček do mobilu stáhnout. Ovšem plnohodnotné vánoční cinkání to nebude.

Všechny uvedené aplikace jsou zdarma, jen je nutné je do přístroje stáhnout z oficiálních obchodů s aplikacemi u jednotlivých platforem.

Android

Pro android je k dispozici několik vánočních zvonečků. Nejvíce nás zaujala česká aplikace Ginger Bells, která nabízí několik typů, všechny s poměrně realistickým zvukovým projevem. Předností aplikace Ginger Bells je dostatečná hlasitost zvonečků, které můžeme rozeznít zatřesením telefonem. Šikovný je časovač, takže můžeme mobil nechat u stromečku a spolu s dětmi dělat překvapeného. Za zmínku stojí také povedené grafické ztvárnění aplikace.

Christmas Bell Deluxe Ginger Bells Ginger Bells

Český T-Mobile nabízí v Android Marketu aplikaci lakonicky pojmenovanou Zvoneček, která umožňuje rovněž načasování vyzvánění. Před zvoněním lze nastavit i příchod Ježíška, tedy jeho šramocení při kladení dárků. Mínusem aplikace je nepříliš realistický zvuk různých typů zvonečků a také nepříliš vysoká hlasitost příchodu Ježíška. Šramocení není možné přes zavřené dveře prakticky slyšet.

Zvoneček od T-Mobile Zvoneček od T-Mobile Christmas Bell Deluxe

Použitelná je i aplikace Christmas Bell Deluxe, která nabízí hned několik různých zvonečků. Stačí zatřást, a telefon začne zvonit. Některé typy jsou povedené, jiné méně. Jen pozor na vyskakující reklamu.

iOS (iPhone)

Pro Apple iPhone je v App Store k dispozici nepřeberné množství vánočních zvonečků, prakticky všechny jsou nabízeny zdarma. Jeden z programů má název Christmas Bells a nabízí osm různých druhů vyzvánění. Stačí klikat prstem na displej a mobilní telefon se rozehraje. Výhodou aplikace je širší množství zvuků, ale naopak nepotěší nemožnost vyzvánět pohybem mobilu.

Aplikace Christmas Bell Free pro iPhone Aplikace Christmas Bells pro iPhone Aplikace Bell for Christmas pro iPhone

Další bezplatnou aplikací je Christmas Bell Free, která má na výběr ze dvou zvonečků. Stačí kliknout na položku Bell1 nebo Bell2, zaklepat s telefonem a každému bude jasné, že Ježíšek právě dorazil. Nevýhodou aplikace je nižší hlasitost vyzvánění.

Za nejlepší "jablečnou zvonečkovou aplikaci" považuje redakce Mobil.cz titul s názvem Bell for Christmas. Je samozřejmě taktéž zdarma a vedle vyzvánění můžete na displeji spustit i efekt padajících vloček. Menší nevýhodou je, že k dispozici je pouze jeden zvuk zvonečku. Je však přirozený, dostatečně hlasitý a spustit ho můžete díky akcelerometru i přirozeným klepáním s telefonem.

Symbian

Nabídka Nokia Store ohledně aplikací, které nahradí vánoční zvonek, není nijak rozsáhlá. Tvůrci se soustředili spíše na tapety a vánoční vyzvánění. Jedna ze tří použitelných aplikací je Christmas Sounds XMas Soundbox. K dispozici jsou čtyři zvuky včetně dvou zvonečků. Ty cinkají do stisknutí tlačítka stop.

Vánoční aplikace zvonečky symbian - Christmas Sounds Vánoční aplikace zvonečky symbian - Christmas Sounds Vánoční aplikace zvonečky symbian - Buzzer

Další možností je aplikace Pico Bells, která ale není vůbec vánoční. Obsahuje totiž pět různých zvonů, například Liberty Bell nebo lodní zvon. Pro použití u stromečku se hodí malý zvonek nebo právě Liberty Bell. Stačí se dotknout displeje nebo zatřást s telefonem. Aplikace ale musí být nainstalována do hlavní paměti telefonu, nikoli na kartu, jinak nefunguje.

Vánoční aplikace zvonečky symbian - Tinkin Bell Vánoční aplikace zvonečky symbian - Pico Bell Vánoční aplikace zvonečky symbian - Christmas Sounds

Vánoční přípravy může zpříjemnit Christmas Buzzer, minutka hrající melodii Jingle Bells. Jde nastavit na přesný čas dopředu, takže vám může hrát u stromečku. A pokud by k vám náhodou chodil praktičtější Ježíšek a uložení dárků oznámil domovním zvonkem, je tu ještě Door Bell. Ale pozor, opět je nutná instalace do hlavní paměti.

Windows Phone

V případě relativně mladé platformy Windows Phone je nabídka vánočních zvonečků a podobných aplikací chudá, navíc i jejich funkčnost často nedosahuje úrovně aplikací u konkurenčních platforem. Jednoduchý zvonek, který se rozezní po zatřesení telefonem, představuje aplikace Bell. Je to asi nejjednodušší řešení na této platformě, ale zvuk zvonečku je docela nepřirozený, klasické cinkání nenahradí.

Zvonečková aplikace Bell

Řešením může být aplikace Ring a Bell, která simuluje známý "service bell" z hotelů a různých recepcí. Aplikace vydává přirozenější zvuk zvonku, ovšem místo zatřesení reaguje na dotyk displeje. Takže pokud si chcete zacinkat, musíte prsty zvolit správný rytmus. Tahem do stran aplikace nabídne také gong a "sváteční zvonek", což je zvuk rolniček, který se v našem případě pro zvonění pod stromeček moc nehodí. Podobně funguje i aplikace Service Bell, která nabízí jen zvuk hotelového zvonku, ale na druhou stranu si můžete naladit hloubku tónu zvonku. Opět ale musíte "cinkat" dotyky na displeji.

Zvonečková aplikace Ring a Bell Zvonečková aplikace Ring a Bell Zvonečková aplikace Christmas Bells

A to je ze zvonečkových možností prakticky vše. Řada dalších aplikací nabízí v našich končinách nepříliš rozšířený zvuk rolniček. Ten navíc většinou rolničky připomíná opravdu jenom vzdáleně a spíš jde o podivný šum, navíc vždy hodně utnutý, s žádným dozvukem. Aplikace Chrismas Bells pak uživateli dovolí na zvonky na displeji zacinkat některou z koled. Lepší nabídka na Windows Phone není.