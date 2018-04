Zázrak: světlé zítřky tuzemského 3G se blíží, slibují rychlosti až 7,2 Mbit/s

Telefónica O2 dnes uvedla, že bude pokračovat v pokrývání České republiky signálem sítí třetí generace. Zákazníci operátora by se do dvou let měli dočkat rychlostí datových přenosů až 7,2 Mbit/s.