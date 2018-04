Zázračný Palm Pre míří do prodeje. Myslet bude i na věrné fanoušky značky

Při uvedení modelu Pre slíbil Palm, že jej na trh dodá ještě v první polovině roku. Na splnění termínu tak má necelé dva měsíce, ale očekává se, že se Pre do prodeje dostane dříve. Spekuluje se o konci května nebo začátku června.

S tím se také objevují další informace o něm a novém operačním systému webOS. A vývojáři již pilně vyvíjejí aplikace. Ihned z počátku prodeje Pre ale budou pro tento přístroj dostupné tisíce aplikací.

Stane se tak díky tomu, že firma Motion Apps připravila speciálně pro webOS emulátor původního Palm OS. A tento emulátor s názvem Classic bude standardní součástí Palmu Pre. Vývojáři slibují velmi dobrou kompatibilitu s Palm OS 68k i ARM aplikacemi. U Motion Apps se soustředí především na to, aby Classic zajistil maximální kompatibilitu s posledním Palm OS modelem – Palmem Centro.

Emulátor tak podporuje pouze rozlišení 320 x 320 pixelů, Hi-Res+ (tedy 320 x 480) podporováno není. Classic nebude v prvních verzích podporovat synchronizaci přes HotSync a ani nebude mít přístup k interním PIM databázím webOS. Klasické Palm OS PIM databáze a programy ale budou v emulátoru obsaženy, takže aplikace, které se na ně spoléhají, budou fungovat.

Stejně tak bude Classic emulovat přístup na SD kartu – ta bude virtuální ve vnitřní paměti Palmu Pre. Aplikace ze staršího Palm OS zařízení budou moci uživatelé používat bez nutnosti opětovného zakoupení. Classic umožní nadefinovat HotSync ID shodné s vaším původním přístrojem a tak budou fungovat již jednou vydaná sériová čísla.

Trochu nemilou zprávou je fakt, že Classic nebude mít přístup k mnoha hardwarovým funkcím Pre. Nevyužijete tedy Bluetooth, wi-fi, vestavěný GPS čip nebo fotoaparát. Classic také neobsahuje žádné audio a video kodeky.

Na blogu Inside Sprint Now se ale v průběhu minulého týdne objevily i další zajímavé informace ohledně Palmu Pre. Ty potvrzují, že bezdrátová nabíječka Touchstone nebude součástí základního balení a že toto jméno ponese rovnou celá řada příslušenství.

Potvrzeno také bylo, že webOS je systém opravdu hodně propojený s internetem. Bez připojení sice bude uživatel moci využívat většinu funkcí telefonu, ale o některé přeci jen zůstane ochuzen. Půjde především o synchronizaci PIM dat a pravidelné zálohování.

Po prvním spuštění telefonu si bude muset uživatel vytvořit profil u Palmu. Do tohoto profilu se budou synchronizovat a zálohovat veškerá nastavení telefonu a nainstalované aplikace. Kontakty, kalendář a další PIM data se pomocí funkce Synergy budou synchronizovat s dalšími online službami – především Google Contacts a Google Calendar, ale také s Facebookem. Možná je také synchronizace s Exchange Active Sync serverem a to samozřejmě i v případě e-mailů. Data nemusíte brát jen z jednoho zdroje, ale klidně ze všech najednou.

Data si ale bude moci uživatel do telefonu nahrát i sám a s žádnou online aplikací je nebude muset synchronizovat. Jen v tom případě musí zapomenout na jakoukoli zálohu, protože synchronizace s počítačem nebude možná. Pouze bude možné pomocí speciální utility nahrát do telefonu kontakty a data z Outlooku nebo Palm Desktopu. Fungovat to ale bude opravdu jen směrem z počítače do telefonu.

Velmi zajímavá je i možnost již zmíněné automatické zálohy. Uživatel si opět bude moci vybrat, zda se má záloha provádět či nikoli. Telefon pak v případě aktivního nastavení jednou za den zazálohuje všechna PIM data, nastavení a také nainstalované aplikace na vzdálený server. V případě nutnosti resetu zařízení, jeho ztráty nebo nutnosti výměny se pak jednoduše po přihlášení z nového nebo resetovaného telefonu data automaticky nahrají zpět do přístroje. Uživatel tak přijde pouze o SMS a e-maily, které se nezálohují. Funguje to vlastně podobně jako synchronizace starých Palmů s Palm Desktop, jen místo s vaším počítačem se Pre bude synchronizovat se serverem.

Další informace říkají, že Pre nebude mít funkci copy & paste ve webových stránkách. U operátora Sprint také telefon nepůjde použít jako modem k počítači. Ne že by to Pre neumožňovalo, ale Sprint k telefonu jednoduše nenabídne takový datový tarif, který by tuto funkci povoloval.

Nejlevnější tarif, se kterým půjde Pre v USA pořídit, bude stát 69,99 dolarů měsíčně. V něm budou mimo jiné zahrnuta neomezená data a 450 minut volání. Cena samotného Palmu Pre zatím známa není, ale spekuluje se o tom, že operátor bude Pre s úvazkem nabízet za 200 dolarů. Samotnému Palmu za něj bude platit asi 300 dolarů. Podle výpočtů společnosti iSuppli, s jejímiž daty jsme se již několikrát setkali, stojí Palm výroba jednoho kusu Pre asi 170 dolarů včetně licenčních poplatků.

Tyto informace jsou zatím nepotvrzené a my si dovolíme odhadovat, že Sprint při uvedení přeci jenom nasadí vyšší cenu. V Evropě pak bude Pre zřejmě ještě o něco dražší, zmizet by však mohla některá omezení - třeba to s modemem. Dotační politika většiny evropských operátorů také bývá štědřejší než u těch amerických. Důkazem jsou třeba ceny iPhonu 3G. Na uvedení Pre na starém kontinentě si ale ještě počkáme, odhadujeme, že se tu novinka začne prodávat na sklonku léta.