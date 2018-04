Zázračná nálepka prodlouží výdrž baterie, nejrychlejší karta a landscape mód pro Clié (Palmare 4. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období pondělí, 24. ledna - pátek, 28. ledna 2005

Animovaný task manager, konvertor teplot, propracovaný diář a další programy zdarma (PalmareFreeware 113)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst například o aplikaci Tapes Label - evidenci pro vaši videotéku. IE Cleaner smaže všechny citlivé údaje ze surfování, deltaLock zase zamkne a "zhasne" displej vašeho kapesního počítače.

Konečně koukatelné filmy na PDA Sony Clié

Společnost Mobile Stream chystá vydání programu umožňujícího práci některých zařízení Sony Clié v landscape módu. Také vás láká vidina filmu horizontálně na displeji o rozlišení 320 x 480 bodů?

Programování PocketPC naruby (11/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme kontextové nabídce a synchronizaci dat.

Zázračná nálepka prodlouží výdrž baterie a sníží dobu nabíjení

Samolepka, která prodlouží život vaší baterie, umožní rychleji nabíjet a zvýší kapacitu akumulátoru. To vše se skrývá pod marketingovým názvem revoluční novinky Battery Life Activator. Je tomu opravdu tak?

Nejrychlejší paměťová karta - odsoupení CEO palmOne - první film uzpůsobený pro PDA (Palmareport)

Nová paměťová karta, která bude kompatibilní se SD a MMC, má dosahovat rychlosti až 960 Mbps a přitom být levnější než její konkurenti; Back to Manhattan je prvním filmem, který je optimalizován pro kapesní zařízení; Todd Bradley, CEO palmOne, oznámil svojí rezignaci.

Staňte se pánem všech monster v RPG Kyle´s Quest, zahrajte si domino či vyražte do kasina (Hry do kapsy 128)

Přinášíme vám další nadílku nových a aktualizovaných her pro vaše handheldy včetně tradiční rubriky Klasika se zábavnou hrou Chameleon. Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali realtimového RPG Kyle´s Quest Dungeons a dalších novinek, které vám jistě dají nějaký čas zabrat.

Eurotel DataPhone III - větší, chytřejší a lepší (recenze zařízení)

Na pultech se objevil dlouho očekávaný komunikátor od výrobce Qtek. Jedná se již o třetí pokračování oblíbeného zařízení, které kombinuje vlastnosti PDA a mobilního telefonu. Od minule přibylo Wi-Fi, paměť a vysouvací klávesnice. Naváže DataPhone III na tradici?