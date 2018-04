Zázračná nálepka prodlouží výdrž baterie a sníží dobu nabíjení

Možná jste již o takovém zázraku slyšeli, třeba je to pro vás novinka. Faktem však zůstává, že to není žádný výmysl, ale skutečná věc, kterou si můžete zakoupit. Řeč je o samolepce Battery Life Indicator (BLI), která slibuje až poloviční zvýšení výdrže baterie, snížení doby jejího nabíjení či navýšení kapacity akumulátoru.

Kromě představení této novinky, se také zkusíme zamyslet nad tím, jak taková věc může fungovat a zda to není jen nafouknutá bublina pro uživatele.

Co je obsahem "zázračného" balíčku?



Za poměrně slušný peníz dostane uživatel vcelku malé, nic neříkající balení. To obsahuje stručný návod a vlastní samolepku. Ta je poněkud tlustší než klasická nálepka, tudíž v sobě cosi skrývá. To "cosi" je však výrobním tajemstvím a určitě nám ho jen tak nikdo nesdělí.

Samolepka se dle instrukcí lepí na baterii mobilního telefonu, PDA, akumulátoru do fotoaparátu, discmanu atp. Prostě tam, kde chceme docílit parametrů, které výrobce uvádí. Jedná se o zvýšení kapacity v řádu desítek procent, délky výdrže zařízení (až o třetinu), a rychlejší nabíjení (okolo 40%).





Jak samolepka funguje?

Pojďme se zamyslet nad tím, jak může BLI fungovat. Dle našeho soudu je uvnitř vrstva silného magnetu, nebo dokonce supravodiče, který vlivem svého magnetického pole usměrňuje a homogenizuje pole elektrické a proudění elektronů v dielektriku akumulátoru. To umožňuje lepší využití energie a potenciálu baterie, nejenom při vydávání energie, kdy je potřeba usměrnit tok elektronu mezi elektrodami, ale také při nabíjení. Tímto procesem tedy zkvalitňujeme parametry baterie.

Podobných zařízení se dá najít v různých oborech lidské činnosti více.

Možná si někteří z vás vzpomenou na dva malé černé válečky, které nabízeli prodejci na automobilových výstavách. Byly to supravodiče, které se umístily proti sobě na hadičku k palivovému čerpadlu. Systém měl zajistit rozbití shluků molekul a tím zabezpečit lepší proudění jednotlivých molekul v palivu. To mělo za následek lepší hoření, menší klepání motoru a hlavně snížení spotřeby.

Existují podobné krabičky, které se umístí na vodovodní potrubí. Magnetickou rezonancí se rozbíjí "voda", která pak ztrácí na tvrdosti.



Čím je však systém Battery Life Activator oproti těmto jiný?

BLI se odlišuje především tím, že nemá na opačné straně umístěný protikus, nýbrž se lepí jen z jedné strany. Vrstva pod lepidlem samolepky musí být tedy konstrukčně provedena tak, že na sobě cyklicky střídá jednotlivé části a vytváří lokální siločáry působící na dielektrikum v akumulátoru.

To, že se samolepka lepí jen z jedné strany, je také dáno konstrukčně. Pokud by se umisťovala ze strany kontaktů např. u mobilu, baterie by nedoléhala a kryt by se nedal dovřít, nebo by baterie vůbec neměla kontakt s telefonem.

Určitě by však stálo za zkoušku umístit Battery Life Activator z obou stran baterie. Rozložení by tak bylo mnohem více homogenní a baterie by mohla efektivněji fungovat. Za pokus to jistě stojí, takže jen co se tento produkt dostane i k nám, můžete se těšit na objektivní posouzení. Odhadujeme, že procentní nárust by mohl být až k hodnotám 50%, což není zanedbatelné. Navíc, když vezmeme v potaz fakt, že se skoro nezvýší hmotnost ani velikost zařízení, je to velice lákavé a prospěšné ku věci.





Vyššího zlepšení můžeme dosáhnout tehdy, pokud na baterii zbývá místo a samolepka byla příliš malá. Na baterii lze umístit více samolepek. Ty lze libovolně zastříhávat nůžkami, takže si je lze přizpůsobit do velikosti baterky.

Kolegové z Francie provedli test této novinky jak na mobilním telefonu Ericsson T68i, tak na PDA značky iPAQ. Výsledky si můžete prohlédnout níže a samozřejmě posoudit, jak se tato investice vyplatí. Z tabulky je možné vidět, že na Power Life Activatoru opravdu něco bude, jelikož parametry jsou opravdu lepší, než při testování bez něj.



- iPaq 3970

- normálni provoz bez Activatoru ---> výdrž do úplného vypnutí 260min.

- iPaq 3970

- normálni provoz s Activatorem ---> výdrž do úplného vypnutí 417min. Zisk: 56%



- iPaq 3970

- nabíjení PDA bez Activatoru ---> 207min.

- iPaq 3970

- nabíjení PDA s Activatorem ---> 188min. Zisk: 10%



- iPaq 3970

- intenzivní používání bez Activatoru ---> výdrž do úplného vypnutí 146min.

- iPaq 3970

- intenzivní používání s Activatorem ---> výdrž do úplného vypnutí 203min. Zisk: 39%



- SE T68i

- normálni provoz bez Activatoru ---> výdrž do úplného vypnutí 2085min.

- SE T68i

- normálni provoz s Activatorem ---> výdrž do úplného vypnutí 2980min. Zisk: 42%



- SE T68i

- nabíjení PDA bez Activatoru ---> 70min.

- SE T68i

- nabíjení PDA s Activatorem ---> 65min. Zisk: 7%



Naměřená data byla převzata z francouzského serveru freepaq.com. V reakci pod článkem můžete přidat svůj názor na tuto revoluční novinku.