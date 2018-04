Záznamník telefonátů pro Nokii 7650

Možná už vás to někdy napadlo: bylo by príma, kdyby záznamník hovorů měl vestavěný přímo váš mobilní telefon, a ne operátor. Volajícímu to může být jedno, platí stejný poplatek, zatímco vy byste měl vzkazy rovnou na svém telefonu a nemusel nikam volat. Tím nemyslím záznamník, kdy vy ručně přijmete hovor a zaznamenáváte si jej, ale kdy sám telefon umí přijmout příchozí hovor, přehraje váš vzkaz a pak uloží vzkaz volajícího.

Toto řešení kdysi nabízely telefony Sagem, později ale upadlo v zapomnění. Jenže s příchodem „chytrých mobilních telefonů“ je možné si již takovou funkci doprogramovat. Prvním takovým programem je 7650 Answering Machine, program nabízený rakouskou firmou MTIT.

Bohužel program je komerční. Ostatně jistě jste si všimli, že na smartphone platformách se žádná dobročinnost a freeware moc nenosí. Za tento program zaplatíte 40 eur, což není málo.

Záznamník je funkčně velmi jednoduchý. Po aktivaci je schopen přijmout hovor, přehrát vámi nahraný vzkaz a přijmout vzkaz volajícího. Můžete si nastavit, jaký je časový limit pro vzkaz a kvalitu, v jaké se ukládá.

Jak program vypadá, dokumentují následující obrazovky:

Co říci? Pokud chcete ušetřit při vybírání záznamníku (přeci jen ne každý tarif má výběr záznamníku zdarma), může to být ta pravá cesta pro vás. Ovšem za 1200 Kč, na kolik vychází plná verze programu? To už je možná trochu hodně.

Demoverzi si můžete stáhnout zde. Je omezena na dvě nahrávky po spuštění a na 30 dní.

Stránky výrobce MTIT jsou zde.