Záznamník EuroTelu nyní i ze zahraničí

Od 1.března 1999 je možno používat pro přesměrování do Záznamové služby EuroTelu nové kódy. Tento způsob umožní plnohodnotné používání podmíněného přesměrování do schránky EuroTelu i v zahraničí, což doposavad nebylo možno. Číslo pro přesměrovávání hovorů se mění z +420 602 999 999 na nové +420 962 602 XXX XXX , kde XXX XXX je posledních šest číslic telefonního čísla. Toto číslo bude platit i v České Republice. Staré číslo zůstává v platnosti.

Jak tedy tuto variantu přesměrování nastavit:

Zadejte na vašem mobilním telefonu kód:

**004*+420 962 602 XXX XXX#

kde XXX XXX je posledních šest číslic vašeho telefonního čísla.

Po odeslání se Váš požadavek zaregistruje na ústředně a od této chvíle bude váš záznamník fungovat bez ohledu na to, zda jste v České republice nebo v zahraničí.

Nezapomeňte, že pro vyzvedávání zpráv musíte ze zahraničí používat číslo +420 602 98 98 98. Pozor: podmíněné přesměrování znamená, že za použávání záznamníku v zahraničí platíte normální příchozí roamingovou sazbu.

Vysvětlení: Volání z Čech na mobilní telefon v roamingu, který má nastaveno podmíněné přesměrování (v nedosažitelnosti, při nezvedání atd).

Volající: platí běžný tarif za hovor do mobilní sítě volaného

Volaný: platí tarif za vnitrostátní hovor v roamingové síti (pokud je přesměrování na vnitrostátní číslo roamingového operátora) a tarif za odchozí mezinárodní hovor do roamingové sítě plus roamingový poplatek (okolo 25%). Zde je třeba na to pamatovat, abyste se u účtu nedivili, neboť když jste volán a máte podmíněné přesměrování, propojuje se hovor nejdříve mezinárodně a posléze místně, protože domovský operátor musí nejdříve volat vás do zahraničí, aby zjistil, zda hovor přijmete. Pokud jej přijmete, platíte příchozí mezinárodní hovor, pokud jej nepřijmete, platíte tarif roamingového operátora z jeho mobilní sítě na číslo, kam je přesměrováno! Pokud máte podmíněné přesměrování na záznamník, je placeno ještě odchozí volání na číslo záznamníku dle tarifu roamingového operátora, což může přijít dosti draho!