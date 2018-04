Zažil jsem s mobilem: Škola začala, vypínejte mobily

Školní rok nám už začal (taky nejsem nadšen), a proto berte tento příběh jako upozornění a vyvarujte se stejných chyb, které jsem udělal já. Tento příběh se odehrál jednoho krásného jarního dne. Zas tak krásný den to ale nebyl, spíš bych ho nazval den blbec.

Budík. To je ta první věc, co v novém dni slyším, pokud mě ovšem o hodinu dříve nevzbudí ruch vstávající rodiny nebo kolona projíždějících kamionů, a potom už je velmi těžké usnout, hlavně s obavami, že už by na vzbuzení budík nemusel stačit.

I přes správně nařízený budík jsem v ten den vstal asi o deset minut později. Na vstávání levou nohou už si od poslední písemky ze zeměpisu radši dávám pozor. Nezdá se to, ale oněch deset minut umí udělat už v tak nabitém ranním programu pěknou neplechu. Já jako šikovný školák jsem celý ranní program narychlo přeplánoval, abyste lépe rozuměli: místo složitého přendávání učebnic jsem si vzal snad pomůcky na celý týden. Má to svoji výhodu, ale i nevýhodu. Opravdová úspora času, ale také až nesnesitelně těžká aktovka, a kdo se s tím má pořád tahat tam a zpátky. Ještě těsně před odchodem jsem si naštěstí vzpomněl na svůj Siemens C35, ale už jsem si nevzpomněl na to, že musím pokaždé vypnout vyzvánění. Můj školní den právě začal.

Po stále stejné cestě jsem se vydal na svoji každodenní pouť do školní budovy. Po možná až příliš krátké přestávce začala první hodina - občanka. Zvoní. Jako vždy, tedy i dnes chtěli kamarádi vyzkoušet moji připravenost a na zkoušku mě prozvonit. A zrovna jako na potvoru sedím v první lavici hned u stolu učitele. Ale v tomto případě se neozvaly diskrétní vibrace Siemensu, nýbrž poměrně hlasitý a písklavý tón telefonu, který měl být původně znělka z Růžového pantera. Než se mi ale podařilo vytáhnout mobil z kapsy u kalhot a utišit ho, učitel zbystřel a počal se zvedat. Už jsem začal přemýšlet, co asi tak budu při zabavení dělat, a mozek začal po půl hodině nic nedělání opět kreativně přemýšlet nad nejrůznějšími výmluvami. Nakonec jich ale nebylo zapotřebí.

Učitel, nejspíš sešlý stářím, vůbec netušil, odkud onen zvuk vycházel, a tak začal s notnou dávkou sebejistoty procházet uličkou s výrazem v očích, který jasně říkal, že viníka najde za každou cenu. Tedy spíše když nenajde viníka, tak si alespoň vybere obětního beránka. Výběr padl na jednu dívčinu ve třetí lavici, která nechala „nezodpovědně“ ležet mobil na desce pod lavicí a samozřejmě to byla právě ta, na kterou si už na začátku roku zasedl. Oběť se samozřejmě snaží bránit tím, že to její mobil nebyl, ale to jí stejně nepomůže a je uzemněna argumentem, že mobily do vyučování a vlastně do celé školy nepatří, to dvojnásobně platí o telefonu v lavici. Celá učitelova akce končí zápisem do třídnice s poznámkou o vyrušování v hodině. Do konce hodiny už je více méně ticho. Snad jenom ta dívka využívala toho, že už je zapsaná. „Spravedlnosti“ bylo učiněno za dost, alespoň v můj prospěch. Zvoní.

Za normálních okolností bych si to šel vyřídit s prozváněčem, ale proč taky? Stejně by to nejspíš nikam nevedlo a nebo taky kvůli tomu, že kamarád je o něco větší a nerad bych riskoval nějakou šarvátku. A už to by mi stačilo k tomu, abych měl po zbytek dne zkaženou náladu. Přestávka. O které by se tak moc zase nedělo, kromě toho, že za necelých deset minut začíná přírodopis. V tomto případě by se taky moc nedělo, až na to, že minulou hodinu jsem jen o fous unikl zkoušení. Naštěstí jsem se však na tuto hodinu látku naučil, a tak jsem si onu přestávku pouze listoval v sešitě. Zvoní.

Hodina začíná a já jsem okamžitě vyvolán, abychom se později už nezdržovali. Pročítám si papír s otázkami a rozhlížím se po třídě, v tom uvidím šibalský pohled toho samého kamaráda, který mě minulou hodinu prozvonil, a navíc si s něčím hraje pod lavicí. Už tuším, co to asi je. Šmátrám v paměti mezi všemi těmi nerosty a ostatními šutry, jestli jsem opravdu vypnul vyzvánění u telefonu. Po chvíli nervozity jsem si stoprocentně jistý, že je vypnuté a nastavené pouze na vibrace. Ano, pouze vibrace.

Začínám vykládat látku a stojím pouze asi metr od učitelky. Cítím slabé vibrace z kapsy a s nimi i dost hlasitý zvuk vibračního motorku, který se rozléhá po celé třídě. Zjišťuji, že až tak diskrétní vibrace nejsou. Začínám se zadrhávat ve výkladu látky a s tím je i více slyšet zvuk malého motorku. Učitelka má nyní pro změnu sluch velice dobrý, naopak má jiný problém - nosí brýle. Když jsem asi tak v polovině výkladu, zeptá se mě, jestli neslyším slabý šelest. Samozřejmě, že jsem důrazně odpověděl NE. Nyní se pro změnu rozléhá po třídě chichot. Prozváněč už se málem válí po podlaze. Je napomenut. Snažím se rychle dokončit výklad. Nakonec se mi přece jenom podařilo vydřít zaslouženou jedničku. Vracím se do své lavice. Chvíli nato vytahuji mobil z kapsy. Osm prozvonění je docela slušný výkon i na něho. Po zbytek hodiny uvažuji nad tím, jestli mám telefon radši vypnout úplně. V sázce je přece jenom moje schopnost opravdové mobility a možnost téměř v okamžiku odpovědět na došlou SMS. Zkouším odhadnout, co mě ještě dnes čeká - naštěstí nic závažného. Mobil tedy zůstává i nadále zapnut.

A opravdu vyučování pokračuje bez sebemenších potíží. Až do poslední hodiny angličtiny, kde se spíše než angličtině učíme její historii. Zvoní. První půl hodinu posloucháme události první francouzské revoluce a její vliv na britskou ekonomiku.

Potom se to stalo. Z ničeho nic. Jako blesk z čistého nebe. Baterie. C35 není nějak výtečný výdrží své baterie a předešlých pár hodin jí dalo opravdu zabrat. A navíc oznamovací tón vybití se nedá nějak vypnout. Dost hlasitý zvuk se ozýval z útrob mobilu, ale teď jsem neměl takové štěstí jako první hodinu. Učitelka přesně věděla, odkud zvuk vychází, a káravě se na mě podívala. Ještě jsem stačil telefon ručně vypnout, ale nebylo to už nic platné.

Začala přednáška. Od těch ostatních se lišila jenom v tom, že byla určena jenom a pouze mně. Zas taková čest to nebyla. Deset minut trval výklad o slušnosti a pravidlech chování. Už jsem jí chtěl říct, že to opravdu nebyla moje vina, že se tento zvuk opravdu nedá vypnout, ale nejdřív jsem se reflexivně podíval na hodinky. Bylo za pět minut půl druhé, to je konec vyučování. Rychle jsem si to tedy rozmyslel s tím, že by to stejně nepochopila, ale kdyby přeci jenom, trvalo by to jistě déle než oněch pět minut. To je vše k mé obhajobě. Zvoní.

Po krátkém obědě se vydávám na cestu domů s vybitým mobilem a s myšlenkou, že tento den zas tak výjimečný nebyl a všechno se může stát zítra znovu.