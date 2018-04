Zažil jsem s mobilem: se sexem na infolinkáře

Soutěž se jmenuje "Zažil jsem s mobilem", ale vlastně je to příběh o tom, co jsem díky mobilu sice nezažil, ale mohl jsem. V době, kdy jsem ještě pracoval na Informační lince nejmenovaného mobilního operátora, se mi stal tento příběh:

Byl jsem v ten den na odpolední směně a kolem šesté večer zavolala jedna paní, že volá ohledně faktury. Chci podotknout, že operátoři na Informačních linkách jsou velmi dobře školeni a navíc jsou i hodnoceni za to, jak dokážou hovor vést, jestli jsou na zákazníka příjemní apod. Říkám to proto, že jsem od začátku hovoru (i po celou dobu) s touto paní mluvil velice profesionálně a snažil jsem se zachovat jako profík. Takže klasickou cestou jsem se zeptal na číslo telefonu, to mi řekla, a protože to byl paušální telefon, chtěl jsem i heslo. To neznala. Řekl jsem, že tedy nebude možné jí jakékoliv údaje o telefonu sdělit, a to z bezpečnostních důvodů. Začala mi teda vysvětlovat svůj příběh.

Pravda, lezlo to z ní jako z chlupaté deky, ale časem jsme se dopracovali k tomu, že její manžel je vlivný a bohatý podnikatel, který jí koupil telefon. Samozřejmě jí neřekl, a jí to ani nenapadlo, že k mobilu potřebuje PIN, PUK atd. a že k tomu jde pořídit i detailní výpis. A v tom byl kámen úrazu.

"Víte, pane Nováku (řekněme, že se tak jmenuji), já jsem totiž volala na čísla, o kterých manžel nesmí vědět." Mně to na první pokus hned nedocvaklo, myslel jsem, že volala na nějaké erotické linky. Tak jsem řekl, že 0609 přece z mobilů volat nelze. (Tenkrát to opravdu ještě nešlo a byly to 0609 čísla).

Na to mi řekla, že 0609 samozřejmě nevolala, ale volala jednomu PÁNOVI! To už jsem pochopil, že mluví asi o svém milenci. (Musela si o mně asi myslet, že jsem pěkná trubka, když nechápu takové základní věci, jako je nevěra...)

Vysvětlila mi, že se bavila o telefonu s manželem a s hrůzou zjistila, že faktury vycházejí vždy k dvacátému v měsíci (bylo devatenáctého) a že je k nim i detailní výpis hovorů. Tak mě začala prosit, ať ten výpis zruším, že manžel se NESMÍ dozvědět, na jaká čísla volala. Trval jsem neoblomně na svém (nikdy nevíte, kdo vás poslouchá :o) a chtěl jsem po ní v duchu platných procesů heslo k tomu telefonu. Nevěděla, tak začala trochu natahovat, že ji manžel zabije, až se to dozví. To na mě samozřejmě neplatilo - profesionálovi, když před očima někoho zabijete, drží se striktně platných procesů. Dlouho mě plačtivým hlasem ukecávala, ale já jsem se prostě nedal.

Tak použila jinou taktiku. Měla velice příjemný a mladý hlas a uměla s ním velmi dobře pracovat - najednou přestala vzlykat a hlas se změnil na mírně erotický a začala mi říkat, že vůbec nevypadá špatně a že je mladá. To už, pravda, i pro profesionála byla zbraň velmi těžkého kalibru..., ale stále jsem se držel, i když už ve mně hlodal červíček. Erotickým hlasem mi oznámila, že chápe, že musím dodržovat předpisy, ale že se mi může revanšovat... prý bych rozhodně nebyl zklamán! Tak to už profesionál jenom nasucho polknul. Paní ještě přitvrdila - prý: určitě jste tady v Praze, a že se klidně můžeme někdy sejít, třeba klidně dnes... Jestli ve mně předtím hlodal červíček, tak teď se změnil na pořádného hada a stále víc navrtával mé profesionální chování.

Ale řekl jsem si, jestli by mi to stálo za to - mít někde v zápočťáku, až mě vyhodí, napsáno, že jsem hrubě porušil pracovní předpisy - a kdo by mě taky potom zaměstnal?! Odmítl jsem schůzku (erotický hlas se okamžitě změnil na rozzuřený), a když už jsem měl opět navrch, tak jsem si neodpustil poznámku - No, víte, zrušit ten výpis - to by byl podvod a podvádět se přece nemá...?! Paní třískla se sluchátkem a hovor skončil.

Teď už u mobilního operátora nepracuji, ale občas se zase objeví červíček - jak asi vypadala? Co by byla ochotná nabídnout na revanš? Nabídla by i TO?

Martin

