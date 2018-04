Zažil jsem s mobilem: Motorolou na devianta

Milí Bakaláři, posílám příběh, který se sice nestal přímo mně, ale skutečně se stal jedné známé. Tato známá (říkejme jí Jana) pracovala u nejmenovaného mobilního operátora na Informační lince.Infolinka se nachází na malém městečku v severních Čechách a jakožto operátorka samozřejmě pracovala na směnný provoz. Směny byly různé - od ranních přes odpolední až po noční směny.

Malé městečko, kde pracovala, bylo klasické české městečko - všichni sousedi v ulici vědí, jak se jmenuje váš pes, kde jste vloni byli na dovolené, jaké známky má váš synátor atd. Obchody se zavírají v 18:00 a po osmé večer uvidíte na hlavním náměstíčku maximálně tak pár odrostlejších puberťáků, kterak zkoušejí své první Startky. Všichni se tady znají a žijí svým poklidným životem. Prostě pohoda.

To léto roku 1999 se však pohoda změnila v děs. Ve městě začal řádit deviant!! Specializoval se na mladé operátorky z Infolinky - pochopitelně kvůli směnám. Holky končily třeba o půlnoci, a pak je čekala hrůzná cesta městem. Na některé čekali jejich kluci nebo manželé, ale některé chodily odvážně domů zcela samy. Zrovna jako Jana.

Po městě se informace o úchylovi rozšířila velice rychle, byla zalarmována i policie, která nasadila "volavku", ale deviant byl opatrný. Proslýchalo se, že už jej dokonce policajti identifikovali, ale nemohli mu nic dokázat. Prý se jednalo o 16-letého kluka. Jana si samozřejmě řekla, že copak by jí takový klouček mohl udělat, a tak pořád chodila domů sama. No a tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...

Jednou večer šla domů a najednou ji někdo zezadu napadl. Chytil ji pod krkem a začal ji tahat do křoví. Jana ale vlastnila mobilní telefon Motorola d160 - kdo ten telefon zná, tak ví, že se ve zkušených rukách může proměnit ve smrtelnou zbraň. Váží snad půl kila a má dlouhou vysunovací anténu. Jana nahmatala v kabelce právě anténu a bez váhání třískla mobilem za sebe. Ozvala se tupá rána, sevření povolilo, a tak se rychle vytrhla. Deviant byl zjevně ochromen náhlou bolestí, ale pomalu se vzpamatovával a nabíral síly k dalšímu útoku. Jana ale prokázala, že snad ani Xena a Arwen jí nesahají ani po kotníky. S divokým výkřikem se vrhla na devianta a začala ho mlátit hlava nehlava. Pod ránami Motoroly d160 by padl i Rambo, a to náš deviant rozhodně nebyl. Ba dokonce neprokázal ani náznak mužnosti - jakože by se s ní zkusil prát nebo tak něco. Prostě zbaběle zdrhnul.

Jana za ním ještě chvilku utíkala a svědci tvrdí, že její poslední výkřik zněl: "Ty chudáku jeden, ty..ty...ty.. ty by ses stejně ani na nic nezmohl!" Tak nakonec vlastně ani nevím - byl to útok devianta, anebo léčka lačné ženy? Kdo ví. Ale od té doby deviant nějak přestal útočit a městečko opět žije svým poklidným životem.

Jenom Jana možná čeká, až se jednou ozve výkřik: "Freddy is back!"

