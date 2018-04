Zažil jsem s mobilem: Jak blondýnka o mobil přišla

V jednom malém městě žila blondýnka, říkejme jí třeba Petra. Kromě toho, že byla od přírody krásná a dobře vyvinutá, zřejmě barva jejích vlasů způsobila menší výkonost mozku a prodloužila tzv. vedení. A tato krásná blondýnka jednoho dne získala svůj první mobilní telefon a tím začíná náš příběh.

Petra rozbalila krabici a prohlížela si svůj nový telefon Nokia 6210. Byla moc šťastná, ale neodpustila si poznámku, že barva mobilu neladí k jejím večerním šatům a proto si bude muset koupit nové. Tedy já jí je budu muset koupit, ale snad na to brzo zapomene. Po hodině prohlížení se mě zeptala, jak se to zapíná a tak jsem jí pro jistotu udělal krátkou přednášku o tom jak se používá a co všechno umí tento typ mobilu. Protože vím, že moc ráda posílá SMS zprávy, pořídil jsem jí tarif Slyším Vás od Oskara.

Brzo jsem poznal, že to byla drahá investice, Petra nepochopila, že s tímto tarifem nesmí volat na mobily a ve špičce a tak jsem jí druhý den po příchodu z práce našel doma, jak telefonuje s rodiči. Nejprve jsem myslel, že to je příchozí hovor, ale nebyl a tak 20 minutový hovor byl asi nejdražším který jsem kdy měl. Pro jistotu jsem jí tedy pořídil Oskartu s pocitem, že i když neušetřím za SMS zprávy, určitě ušetřím jinak.

Další den mi Petra zavolala, že když zapne mobil, tak to po ní chce nějaký PIN. Prozradil jsem jí, že je to jednoduchý, stačí zadat 1234. Za chvíli mi volala znovu, že jí mobil píše jen hvězdičky a neví jak má ty čísla napsat. Opět jsem vše v klidu vysvětlil a celkem snadno vše pochopila. Za pár hodin mi napsala zprávu: "Ahoj milacku, moc Te chci, vrat se brzy, jsem tu sama, svlecena...". Odpověděl jsem jí, že se brzy vrátím a moc se na ní těším a za chvíli mi přišla další zpráva: "Uz aby jsi tu byl, ty zvire, jdu se zatim vykoupat"

Jak už asi sami tušíte, to byla poslední zpráva blondýnky Petry a jejího dva dny starého mobilního telefonu. Chvilka nepozornosti a jedno vibrační zvonění způsobilo, že Nokia položená na okraj vany sklouzla do teplé vody a už po Petře nikdy PIN nechtěla.

Oba jsme teď o trošku chytřejší, Petra ví, že není dobré pokládat telefon na vanu a já vím, že jí musím koupit telefon, který je nezničitelný. Aspoň nebudu muset kupovat ty večerní šaty.

Jenda

A co jste s mobilním telefonem zažili vy? Napiště nám svůj příběh. Pokud se bude ostatním čtenářům líbit a bude mít nejlepší známku, vyhrajete mobilní telefon Siemens ME45!