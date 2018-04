Zažil jsem s mobilem: Cesta do pohádky

Za sedmero horami a sedmero řekami bylo království a v něm žil známý princ Bajaja. Jednoho dne se rozhodl, že se ožení, a vydal se do světa hledat princeznu. Na cestu se vybavil svojí zbraní, Motorolou D160, která po vysunutí antény sloužila jako meč. Jel mnoho dní a mnoho nocí ve své oprýskané škodovce a cestou potkal žebráka. "Ahoj žebráku", povídá Bajaja, "nemáš hlad?" A žebrák řekl: "Mám." Bajaja mu tedy daroval týden starý chleba a žebrák poděkoval a řekl: "Za to, že jsi byl tak hodný a daroval mi své poslední jídlo, odměním tě". Ze své děravé kapsy vytáhl krásný malý Siemens C25 a podal ho princovi. Bajaja se zaradoval, sedl do auta a jel dál.

Za několik dní v noci náhle uslyšel náraz, a když zastavil a podíval se na cestu, tak vedle pomláceného a zlého hospodského Kozla nalezl další krásnou věcičku, byla to Nokia 6110 a zcela funkční. Bajaja se opět zaradoval, přidal Nokii do své sbírky a pokračoval v cestě. Tu náhle slepá a hluchá stařenka mu zatarasila cestu svým Trabantem a povídá princovi: "Pomoz mi, roztlač mě a bohatě se ti odměním". Bajaja si sundal brnění, zapřel se do Trabanta a motor naskočil tak hbitě, že jeho řev slyšela i stařenka. "Děkuji ti, krásný princi", řekla stařenka, "tady je tvá odměna," a podala mu nový Ericsson A2618s. Bajaja byl velice šťastný z nového mobílka a jel dál.

Po několika dnech dorazil do království, kde žila moc krásná a vášnivá princezna. Bajaja ji navštívil, ale když princezna viděla, jaké má Bajaja mobílky, tak ho nechtěla ani políbit. Princ se tedy vydal do podhradí a všechny své levné mobílky prodal a za utržené zlaťáky si koupil novou Nokii 6210 a opět navštívil princeznu. Ta, když ho uviděla, zaradovala se, obzvlášť se jí líbilo vibrační vyzvánění Bajajova mobílku. Prince s takovým mobilem jen tak nenajde a hned začala strojit svatbu.

Jak vidíte, milé děti, pohádkové postavy jsou zpravidla velice hloupé, nejenom že si princ vyměnil několik mobilů za jeden předražený, ale taky si na doživotí pověsil na krk princeznu, kterou nechtěl ani drak. A aby pohádka nekončila tak špatně, vemte si z toho ponaučení a neudělejte taky takovou hloupost.



Váš Bajaja