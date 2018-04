Zažijte nové dobrodružství v Arvale 2 a zkuste neobvyklý arkanoid (Hry do kapsy 158)

Novinky a aktualizace

Arvale 2: Ocean Time

Ano, dnes skutečně není apríl, abychom vás nachytali na vydání nového dílu dosud nejoblíbenějšího RPG pro PDA - Arvale od firmy PDAMill .

Hlavní hrdina, kterého budete ve hře ovládat, je geniální vynálezce, vědec a občasný dobrodruh John DeMenchev. S ním se projdete v 325 lokacích, zabojujete si s více jak 445 monstry, budete nalézat až 400 odlišných předmětů a mluvit s půl tisícem lidí. Kolem hlavní dějové linky budete moci plnit i postranní questy. Grafické zpracování je na špičkové úrovní, zkrátka jak jsme byli zvyklí u prvního dílu.

Fanouškům RPG série Arvale nezbývá nic než jen doporučit. Demoverzi stáhnete na těchto stránkách , zakoupení plné verze vás bude stát $19.95.

Super Slyder

Firma Astraware vydala novou logickou hru Super Slyder určenou pro všechny Palm OS 5 s LoRes i HiRes rozlišením, Pocket PC 2002/2003 a MS Smartphone.

Úkolem hry je provést vašeho hrdinu 200 bludišti, abyste se setkali se svými starými přáteli i nepřáteli, kteří budou vaši hru ovlivňovat.

Hra stojí $19.95.

Tap Island

Pirátská tématika, humorná grafika, logická hra ve stylu Bejeweled s drobnými úpravami - to je Tap Island od firmy FeeJo Software .

Cílem Tap Island je tedy vytvářet horizontální nebo vertikální řadu nejméně tří stejných předmětů. Obsahuje dva režimy - časovaný a hru bez limitu.

Hra stojí $10.99.

Pillz

Ve všech arkanoidech jsme byli doposud zvyklí sestřelovat ocelovou kuličkou barevné cihličky. Situace se změní, pokud vyzkoušíte novinku Pillz od firmy ShadeEye Productions .

Úkolem hry je pomocí klasické pálky bránit svoje cihličky před nálety ocelových kuliček. S rostoucí úrovní roste obtížnost a mnohem více bodů obdržíte, pokud se vám podaří odpálkovat dvě a více kuliček stejné barvy.

Pillz stojí $9.99.

Soko Puzzle

Tvůrci her ve stylu Sokoban se snaží do her přidávat nějakou špetku originality, aby se tato logická hra nestala příliš stereotypní.

V nové gamesce Soko Puzzle budeme tedy do vyznačených křížků přesouvat namísto klasických bedniček skleničky.

Soko Puzzle pro Palm OS 5 a Pocket PC koupíte za $9.99 a výrobcem je firma GameZoneProject .

Meteor Breakout 2

Pro mobilní telefony se systémem Symbian S60 a UIQ vydala firma Mobile Stream nový arkanoid Meteor Breakout s pořadovým číslem dvě.

Hra vám nabídne až 90 úrovní, spousty bonusů přes drtivé ocelové kuličky a destruktivní zbraně, funkci autosave a parádní grafický kabátek se slušnými zvuky.

Meteor Breakout je za poplatek $12.50 a je dostupný i pro platformy Palm OS, Pocket PC a MS Smartphone ($9.95).

Máte hluboko do kapsy?

Box Up v2.0

Supertěžká logická hra Box Up určená pro hardcore hráče logických her se dočkala druhé verze. Ta přináší novou, hezčí a barevnější grafiku a hráčské statistiky.

Cílem hry je pomocí červené bedýnky posunout větší modrou bednu na vyznačené zelené políčko. Úspěšnější budete, pokud se vám podaří kolo ukončit s co nejmenším počtem tahů.