Zažijte bleskový přenos dat na vlastní kůži. Doslova

Lidské tělo jako prostředek k přenosu dat? To není fantastická vize budoucnosti, nýbrž skutečnost. Firma NTT uvedla na trh zařízení RedTacton, které je schopné využít kůži člověka jako elektrické pole, a tak přenést i data.

Přístroje, které byly v Japonsku prezentovány, dokáží přes lidskou kůži komunikovat o rychlosti 230 kbit/s. Zástupci firmy však uvedli, že v blízké budoucnosti představí takové modely zařízení, jejichž přenosová rychlost bude až 10 Mbit/s. I takto výkonné přístroje by ale měly zůstat cenově dostupné i pro běžné uživatele.

Jak technologie funguje?

Jak již bylo řečeno, RedTacton komunikuje na bázi slabých elektrických polí na našem těle. Jedna část zařízení (vysílač v podobě karty) vyšle signál, který je kůží přenesen do druhé části - přijímače. Ten následně impulz převede zpět na data. Vše je zcela bezpečené. Společnost si nechala udělat několik vědeckých posudků, které škodlivost vůči zdraví vylučují.





Technologii založenou na síti HAN (human area network) společnost NTT prezentovala již v roce 2005. Tehdy však před výzkumníky stálo ještě spoustu práce - nevěděli například, zda přenosu dat nebude překážet oblečení či mokrá kůže.

Nepřekáží. Nyní jsou všechny problematické otázky vyřešeny a přístroj si může zakoupit prakticky každý zájemce.

Uplatnění by RedTacton mohl nalézt především v okruhu firem, které by za pomoci nové technologie mohly vyřešit otázku zabezpečení místností. Přístroj by totiž mohl sloužit například jako elektronický klíč. V budoucnu ale bude možné přenášet data nejen mezi člověkem a elektronikou, ale i dvěma lidmi, tedy kupříkladu při dotyku rukou.

A cena?

Balíček pěti speciálních vysílačů a jednoho přijímače v současnosti vyjde přibližně na osm tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba sto třicet tisíc korun. Předpokládáme, že pořizovací cena půjde v nejbližší době strmě dolů.

Společnost uvádí, že svou technologií nechce konkurovat zavedeným bezdrátovým standardům - například WiFi či Bluetooth. Ty v dnešní době využívá většina mobilních telefonů na trhu. Spíše má jít o jejich doplněk řešící všechny nedostatky - například rušivé prvky signálu.