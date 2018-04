Zažeňte stres zničením displeje PDA bez následků

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Quick Memo for PokeP

Jednoduchý plug-in do Today, který zobrazuje na hlavní obrazovce krátký text. Program funguje pouze na VGA zařízeních.

Stahujte zde

Weather To Go

Aplikace Weather To Go přidá do hlavní obrazovky řádku informující o aktuálním počasí na mnoha místech v USA. Data se aktualizují vždy po synchronizaci PDA s počítačem připojeným k internetu, stupně je možné zobrazit buď v celsiech nebo fahrenheitech.

Stahujte zde

SendTo

S desktopovou aplikací SendTo stačí kliknout pravým tlačítkem na označený text a funkcí Send to Notes jej odeslat do kapesního počítače. PDA nemusí být ani připojeno k PC, data se v takovém případě odešlou při příští synchronizaci.

Stahujte zde

ZsIRC

ZsIRC je IRC klientem pro PocketPC zařízení. Přes textovou řádku lze vykonávat například příkazy /raw, /join, /query a mnoho dalších. Nová verze přidává několik dalších funkcí a řeší předchozí problémy.

Stahujte zde

PALM OS

EpDraw

Jednoduchý malovací program. Podporuje sedm vrstev, 256 barev a kreslení několika předdefinovaných tvarů.

Stahujte zde

Stressed!

Hra Stressed! vám umožní se trochu odreagovat a to "ničením" obrazovky vašeho palmu pomocí stylusu. Na výběr máte ze čtyř zbraní jako je kladivo, pila, pistol nebo laser.

Stahujte zde

AutoOffExtender

AutoOffExtender umožní automatické vypnutí palmu po předem nastavené době. Nová verze programu řeší nekompatibilitu s některými aplikacemi třetí strany a přináší další vylepšení.

Stahujte zde

Timing

Další aplikace malá velikostí, ale velká svým praktickým použitím. Je to sada timerů, které fungují nezávisle na sobě (souběžně), můžete je pojmenovat a na jejichž vypršení vás program upozorní alarmem. Počet časovačů je "omezen" na těžko uvěřitelných 65 tisíc! Aktuální verze funguje i na PalmOS 3.5 a starším.

Stahujte zde