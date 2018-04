Zažalujme Nokii za chyby ve slovníku T9. V Číně to jde

Celou aféru rozpoutal jistý pan Zhang, bývalý učitel čínštiny. Ten oznámil, že v telefonech Nokia nalezl přes 30 chybných, nebo chybně napsaných čínských znaků. Zhang tvrdí, že tyto chyby nejen že poškozují zájmy uživatelů, ale také podkopávají sílu samotného čínského jazyka. Proto se rozhodl výrobce mobilních telefonů zažalovat a požaduje zjednání nápravy.

K panu Zhangovi se přidali i další nespokojení uživatelé. Ty pak bude zastupovat právník Wang Yingde. Po Nokii požaduje stažení a opravení postižených telefonů, formální omluvu čínským uživatelům a zaplacení symbolické pokuty 315 čínských Juanů (necelých 900 Kč). Pokuta odkazuje na datum 15. března, který je světovým dnem práv spotřebitelů.

Nokia se k případu staví zamítavě a tvrdí, že její telefony nemají žádné problémy s kvalitou a tudíž k žádné omluvě ani opravě telefonů nedojde. Wang se ale domnívá, že SMS jsou natolik zásadní funkcí telefonu, že by nesprávné znaky měly spadat do oblasti problémů s kvalitou a Nokia by se měla uživatelům omluvit za to, že prodává nekvalitní zboží.