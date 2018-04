Zavzpomínejte na své první mobily: historičtí vítězové ankety Mobil roku

Podívejte se s námi na přehled telefonů, které čtenáři Mobil.cz zvolili v jednotlivých letech jako nejlepší. Anketa proběhla celkem třináctkrát (a to až na jedinou výjimku v roce 2003) každoročně od roku 1997. Přehled vítězů je zajímavým exkursem do historie mobilů u nás. Schválně, jestli si na všechny vítěze pamatujete a které z nich jste vlastnili.

Mobilní pravěk

Historicky prvním Mobilem roku byl Siemens S6. Vyhrál v prvním ročníku ankety za rok 1997. Z dobové recenze: "Telefon je nádherně lehký, váží pouhých 165 gramů...". Už to stačí pro představu, kam se za těch necelých 15 let mobilní telefony posunuly. Dnes stěží najdeme takto těžký přístroj, tehdy to byl téměř kolibřík. Siemens S6 měl ještě pevnou vnější anténu, čtyřřádkový droboučký monochromatický displej a výdrž baterie byla, když se hodně šetřilo, celý jeden den.

Ve své době byl Siemens S6 mobil střední třídy, také stál přibližně 13 000 korun. Přitom kontakty bylo možné ukládat jen na SIM (ale už malou) a měl tehdy inovativní kontextové klávesy s popisky na spodním řádku displeje. A další výbava? Z dnešního pohledu veskrze žádná, měl několik vyzváněcích tónů a uměl pracovat s SMS.

V následujícím roce vybírala anketa nejlepší mobily ve třech kategoriích. Mezi low-endy vyhrála tehdy nastupující legenda Nokia 5110, mezi manažerskými modely Nokia 6110, taktéž legendární a nesmírně úspěšný přístroj. I mezi hightech přístroji vyhrála opět Nokia, tentokrát model 8810. První dvě vítězné Nokie snad netřeba, i po těch letech, představovat. Leckdo je má v šuplíku a možná je někdo ještě i používá.

Ovšem Nokia 8810 byla ve své době skvost: miniaturní mobil s vysouvacím krytem klávesnice, na svou dobu velkým displejem a hlavně s integrovanou anténou. A extra výbava? Tou byl infraport. Nokia 8810 byl velmi drahý mobil, stál přes 30 000 korun.

Zlaté časy Nokie

Mobil roku 1999 byl ve znamení low-endových přístrojů, i když v té době se levným mobilům takto říkat nedalo. Úplně levné mobily to rozhodně nebyly. Tentokrát zvítězila v klasickém hlasování o jediný Mobil roku Nokia 5110. Uspěla před mladší sestrou a hitem dalších dvou, tří let, Nokií 3210 a konkurenčním Siemensem C25. Nokia 3210 bylo zjevení. Představila zcela nový design, měla integrovanou anténu, výměnné kryty a převzaté revoluční věci z modelu 5110 (například hru Had a další).

V roce 2000 se Nokia překvapivě neumístila na prvních třech místech. Vyhrál luxusní a extravagantní Sony CMD-Z5. Na svou dobu malý mobil měl jen minimum tlačítek. Hlavním ovládacím prvkem bylo ovládací kolečko na boku s názvem Jog Dial. Telefon měl flip kryjící klávesnici, ve své době velmi populární součást mobilu, na kterou si dnes stěží vzpomeneme.

Druhý Ericsson R320 (v roce 2000 ještě působily obě společnosti samostatně, společný podnik Sony a Ericssonu vznikl až v roce 2001) byl manažerský mobil s velkým modře podsvíceným displejem a bohatou výbavou. Třetí Siemens M35i byl velmi populární odolný model německé značky.

Dalším Mobilem roku se stala Nokia 3330. V roce 2001 nahradila, respektive doplnila trhu kralující Nokii 3310. Ta byla nástupcem modelu 3210, druhého mobilu z ankety v roce 1999. Inovací byla podpora Wapu a telefon uměl dlouhé textovky, až 460 znaků. Prostě zlatá éra low-endových nokií, které zajistily výrobci nehynoucí celosvětovou slávu.

Druhé místo získal v roce 2001 Siemens C35i, bráška o rok dříve třetího modelu M35i. I z toho je patrné, že v té době výrobci nechrlili jeden model za druhým jako teď a morální zastarání telefonů bylo daleko delší než je tomu u současných přístrojů. Dodejme, že třetí skončil Alcatel OT501, labutí píseň do té doby populární francouzské značky. Ta rezignovala na lepší modely a to ji odválo do Asie, kde doteď produkuje levné mobily. Nedávno se vrátila i na náš trh.

Revoluční Nokia

Vítěz ankety v roce 2002 patří mezi nejvýznamnější mobily historie. Nokia 7650 byl jeden z prvních mobilů s barevným displejem, úplně první (v Evropě) s integrovaným fotoaparátem a co na tom, že jen s VGA rozlišením. Hlavně to byl první smartphone s operačním systémem Symbian. Prostě pra-pra-pradědeček aktuální Nokie N8. V roce 2002 nebyl žádný jiný mobil tak in jako právě tato Nokia.

Druhý Sony Ericsson T68i nahradil po spolčení obou značek původní Ericsson T68, toho času první mobil s barevným displejem, který redakce Mobilu recenzovala. Na třetí Siemens M/MT50 si dnes asi vzpomene asi už málokdo, přestože to byla labutí píseň značky. Od padesátkové řady to s ní šlo z kopce.

V roce 2003 se anketa nekonala. V následujícím roce si to rozdala Nokia se Sony Ericssonem. Vítězný model 6230 byl ve své době velmi populární, měl bohatou výbavu, barevný displej a byl malý. Mezi uživateli byl minimálně stejně populární i třetí v pořadí, Sony Ericsson T630. Druhé místo pak získal vyšší model Sony Ericssonu K700. Chlubil se mohutnou obrubou čočky fotoaparátu, z dnešního pohledu měl ale směšně nízké rozlišení VGA.

Nástup fotomobilů

O rok později už vyhrál opravdový fotomobil. Sony Ericsson K750i disponoval fotoaparátem s rozlišením dva megapixely a ve své době to byl nesmírně populární model. Fakticky modelem T610 začínají zlatá léta Sony Ericssonu, kam K750i patřil jako jeden z hlavních aktérů. Nokia 6230i byla zástupkyní tehdy populárních íčkových modelů, tedy lehce vylepšených verzí úspěšných přístrojů. V roce 2005 stálo za pozornost i třetí místo, které získala na svou dobu přelomová Motorola Razr, nejtenčí mobil té doby a zvěstovatel designové trendu pro následující léta.

Vítěze z let 2006 a 2007 si asi bude většina čtenářů pamatovat a mnozí je buď stále používají, nebo mají v šuplíku. V prvním roce vyhrál Sony Ericsson K790i, přístroj zaměřený na fotografování a hudbu. V následujícím roce si první místo zabrala Nokia N95, na svou dobu špičkový multimediální mobil a asi poslední Nokia, z které se konkurentům roztřepala kolena už při jejím představení.

V roce 2006 si druhé a třetí místo za vítězným Sony Ericssonem uzmula dvojice symbianových Nokií N80 a N73. O rok později se na druhém místě umístila Nokia 6300. To byl další "majstrštyk" Nokie, jeden z nejprodávanějších mobilů všech dob, který stále nenašel stejně dobrého nástupce. Na třetím místě se pak umístil Sony Ericsson K810i.

Teď vládne iPhone

Poslední tři ročníky můžeme vzít telegraficky. Všechny vyhrál iPhone a stupně vítězů patřily už jen smartphonům. Ty vládnou trhu i nadále a těžko předpokládat, že v příštích ročnících tomu bude jinak. Nejdůležitější otázkou je, zda vyhraje opět iPhone, nebo se najde dostatečně odvážný konkurent, který mu vaši přízeň přebere.

Přehled všech vítězů ankety

Mobil roku 2009

místo – iPhone 3GS místo – HTC Touch HD místo - Nokia N97

Mobil roku 2008

místo – iPhone 3G místo – Nokia N95 8 GB místo – Samsung i900 Omnia

Mobil roku 2007

místo – Nokia N95 místo – Nokia 6300 místo – Sony Ericsson K810i

Mobil roku 2006

místo – Sony Ericsson K790i místo – Nokia N80 místo – Nokia N73

Mobil roku 2005

místo – Sony Ericsson K750i místo – Nokia 6230i místo – Motorola V3 Razr

Mobil roku 2004

místo – Nokia 6230 místo – Sony Ericsson K700 místo - Sony Ericsson T630

Mobil roku 2002

místo – Nokia 7650 místo – Sony Ericsson T68i místo – Siemens M/MT50

Mobil roku 2001

místo – Nokia 3330 místo – Siemens C35i místo – Alcatel One Touch 501

Mobil roku 2000

místo – Sony CMD-Z5 místo – Ericsson R320 místo – Siemens M35i

Mobil roku 1999

místo – Nokia 5110 místo – Nokia 3210 místo – Siemens C25

Mobil roku 1998

low-end – Nokia 5110 manažer – Nokia 6110 hitech – Nokia 8810

Mobil roku 1997