Zavřete oči, Oskar odchází. Vzpomínáme na jeho reklamy

Oskar se narodil prvního března roku 2000. „Oskar má rád dobrý humor a s oblibou hledá netradiční řešení,“ řekl o něm tehdy tiskový mluvčí Michal Kačena.

Reklamní kampaň na televizních obrazovkách tomu také odpovídala. Na tu dobu novátorský telenovelový spot jsme mohli v té době sledovat před každým večerním zpravodajstvím.

Kdo by zapomněl na povedenou rodinku a balící se dceru, která kromě umyvadla a plesových šatů dokázala do obrovské krosny nacpat snad celý svůj dívčí pokoj. Ve světle dnešních skutečností je zábavné, že v reklamě si zahrál i současný ministr kultury Vítězslav Jandák.

Na Oskarovu telenovelu se můžete podívat zde - Telefonovác!

Oskar přišel s neotřelým stylem reklamních kampaní. Angažováním herců divadla Sklep a jejich osobitého humoru, se slogany z reklam staly součástí běžného života České republiky. Jeho reklamy se také pravidelně umisťovaly v soutěži Louskáček, ve které za pět let získal dvacet ocenění.

Nejsilnější ročník pro Oskarovy reklamy byl zpočátku jeho působení na českém trhu. Tehdy televizní obrazovky a rozhlasový éter obsadil reklamní hit Zmýlená neplatí spolu s Jiřím Macháčkem jakožto Robertem, alias Bobem.

Zmýlená neplatí, láska se chápe opratí... - sledujte zde

Během následujících let jsme se setkali s upovídanými manželkami, které mohou v nouzi zachránit řidiče před pokutou, a nebo vydařenou kampaní se sloganem - Jsme posedlí pokrytím. Té neušel ani pražský Nuselský most, díky nemuž se operátor dostal do Guinessovy knihy rekordů.

Reklamní spoty z let 2002, 2003, 2004

Kromě reklam ale musel Oskar přijít s novými službami, aby se odlišil od stávající konkurence v podobě tehdejšího Paegasu a Eurotelu. Proto přišel s tarify postavenými na velkém množství volných minut.

Oskar hrával tvrdě

Hned od začátku si tak Oskar získal renomé levného operátora. Oskar zvolil cestu nejmenšího odporu a svým novým zákazníkům nabídl dva speciální tarify.

Podpisem smlouvy na dlouhé čtyři roky (později pouze na tři a dva roky) u tarifu Dohoda s Oskarem si nový operátor zajistil stálou klientelu. U ostatních tarifů totiž zákazníci nemuseli podepisovat smlouvu. Tento tarif nabízel celých tři sta volných minut za pouhých 577,50 korun měsíčně

Druhý tarif nesl jméno Slyším Vás. Byl zaměřen na zcela opačnou cílovou skupinu uživatelů. Jeho velkým lákadlem byl nízký paušál o malinko přesahující desetikorunu, za který jste získali 40 minut volného volání.

Z toho pouze pět bylo do mobilních sítí (ve špičce), ostatních 35 minut jste mohli provolat směrem na pevnou linku (mimo špičku). Po provolání volných minut jste ale za každou další zaplatili astronomickou částku sahající k hranici třiceti korun. Jen v síti Oskara jste mohli volat od jedenácti korun za minutu.

SMS vládly světu

Mnohem větším lákadlem byla ale u obou tarifů cena za SMS zprávy. U Dohody jste zaplatili padesát haléřů, tarif Slyším Vás byl mimo špičku ještě o dvacet haléřů levnější. Nehledě na možnost posílání textovek z operátorovy bezplatné brány.

Už zde ale Oskar předvedl, že se stále sílící pozicí na českém trhu budou muset jeho zákazníci sáhnout hlouběji do kapes. Během doby, kdy se oba tarify nabízely, totiž zdražil SMS do ostatních sítí na rovných 1,78 korun.

Oskar k tomu sjednotil ceny za volání a nerozlišoval tak, zda voláte v jeho síti nebo do sítí konkurentů. Odvěká otázka "Kam volám?" se tak vytratila z hlav všech českých šetřílků - tedy v případě, že zvolili Oskara. - více zde...

Tarifním plánům, které měly svůj název odvozen od toho, jak často voláte (málo, často, stále), odzvonilo dne 29. května roku 2002. Operátor je nahradil paušály, které už rozlišovaly cenu volání do různých sítí. Ztratily tak na přehlednosti. Oskar k tomuto dni představil i své první tarify pro firemní zákazníky. - více zde...

Za téměř šest let působení Oskar zásadně obměnil své cenové plány celkem třikrát. Poslední markantní změna přišla se zalíbením ve slově Naplno dne 29. července roku 2004. Novinka už oproti konkurenci nebyla tak markantní jako v minulosti. - více zde...

Plány Vodafone budou odtajněny již tento týden, a tak se nezbývá jen těšit, čím nás nová tvář české mobilní scény překvapí.

