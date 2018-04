Zavolejte Ježíškovi, má Paegas

Předvánoční šílenství již postihlo valnou většinu populace, což správně vystihl Paegas a rozhodl se přilít ještě trochu oleje do ohně. Od dnešního dne totiž mohou uživatelé mobilních telefonů v České republice, tedy nejen zákazníci Paegasu, nechat vzkaz pro Ježíška prostřednictvím mobilu. Stačí jim zavolat na Ježíškova linka. Nebojte se, účtuje se jako normální hovor na Paegas, nikoli jako za volání do Betléma.

„Cílem služby je usnadnit dospělým výběr dárků a dětem (ale nejen jim) pomoci při splnění vánočních snů. Ježíškovou linkou jsme před Vánocemi chtěli udělat radost především těm nejmenším. S naší službou stačí, aby si na chvíli vypůjčili mobilní telefon od svých rodičů, a jejich vánoční přání bude vyslyšeno,“ říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil.

Po zavolání na telefonní číslo 0603 12 24 12 se volajícímu ozve Ježíšek, který zazpívá koledu a slíbí vyřídit přání osobě, které patří tento telefon. Za třicet minut se na stejném telefonu objeví SMS zpráva od Ježíška. Ta vyzve majitele mobilního telefonu, aby z téhož telefonu volal na číslo 0603 12 25 12. Tady opět promluví Ježíšek a sdělí volajícícmu, že mu někdo z jeho blízkých zanechal vzkaz s přáním pod stromeček, který následně přehraje.

Ježíškova linka je založena na principu hlasové schránky. Jednotlivé schránky jsou identifikovány pomocí telefonního čísla volajícího a jsou vzájemně nezaměnitelné. Znamená to, že každý telefon má přidělenu pouze jednu schránku a nemá přístup do žádné jiné. Do schránky lze uložit neomezený počet zpráv. Maximální délka jedné zprávy je 3 minuty. Systém umožňuje opakovaný poslech zprávy, zprávu lze smazat či přejít na další zprávu. Zprávy jsou ve schránce řazeny chronologicky, od nejstarší k nejnovější.

Služba je dostupná pro klienty všech tří tuzemských operátorů a v provozu bude do 10. ledna 2002. Volání na obě čísla je účtováno jako volání na jakékoliv jiné číslo v síti Paegas. Příchozí SMS zpráva je zdarma.