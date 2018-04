Zavolej mi, dám ti za to korunu!

Ač se to někomu může zdát neuvěřitelné, tak kupodivu i někdo jiný než naši dva služebně starší operátoři (EuroTel a RadioMobil) dokáže být s něčím první nebo alespoň mezi prvními na světě. Obdiv si rozhodně zaslouží slovenský EuroTel Bratislava (má podobné vlastníky jako ten český). Ten totiž nabídl svým uživatelům předplacených karet Easy něco, o čem se jejich českým kolegům zatím může jenom zdát - platí jim za příchozí hovory.

Za každou minutu hovoru ze sítí Globtel a Slovenských Telekomunikácií připočítá ke kreditu EuroTel Bratislava jednu korunu. Což při dvojnásobném množství příchozích oproti odchozím hovorům znamená přibližně 10 % ušetřeného kreditu. Samozřejmě platí, že čím více příchozích hovorů, tím větší zisk. EuroTel Bratislava při svých analýzách vychází ze struktury hovorů použité společností Andersen Consulting a konkurenčním operátorem Globtel při jiných srovnávacích studiích a podle těchto závěrů skutečně většina telefonistů dříve či později ušetří.

Tato skvělá nabídka má samozřejmě několik háčků, které ale rozhodně nelze označit za záludné. Tuto službu, nazvanou Bonus, si totiž musíte aktivovat. To se provede prostřednictvím speciálního kupónu v hodnotě 250 Kč (přičemž z toho 200 Kč je hovorné), což je na Slovensku běžný způsob aktivace služeb na předplacených kartách. Druhým háčkem je omezením platnosti této akce do 28. 2. 2001. Jenže šetřit začnete už po 50 minutách příchozích hovorů, což se spoustě uživatelů povede uskutečnit do dvou měsíců. Rozhodně nelze mluvit o záludnosti, spíše o rozumně nastavených podmínkách.

Co tím EuroTel Bratislava sleduje? Samozřejmě chce zatraktivnit svoji předplacenou kartu oproti konkurenční kartě Prima, která nabízí účtování po sekundách (už od první sekundy). Nicméně její vypočítané minutové sazby nejsou s výjimkou volání do vlastní sítě výhodnější než Easy a tak při rozhodování o volbě operátora zřejmě na Slovensku rozhoduje skutečnost, kolik přátel je v síti Globtel a kolik u EuroTelu. EuroTel Bratislava tak evidentně chce kompenzovat potenciálním klientům ztráty z volání do sítě Globtel či Slovenských Telekomunikácií, aniž by si léčil vlastní bilanci dražšími hovory.

Pro srovnání, volání do sítě Globtel z karty Prima stojí 9,50 Sk ve špičce, 4,50 Sk mimo špičku. Volání do ostatních sítí stojí s touto kartou vždy 14,50 Sk. Karta Easy má dva tarify. Tarif Nonstop má minutové sazby pro volání do všech sítí stanoveny na 9,80 Sk, Easy Life nabízí 9,80 Sk pro volání do vlastní sítě ve špičce, 5,80 Sk mimo špičku a 15,80 Sk do ostatních sítí vždy.

Boj o majitele slovenských předplacených karet je rozhodně ostrý a lze to pocítit i z tiskových zpráv, kde se nemluví o žádném neurčitém "druhém operátoru", jak je tomu zvykem v ČR, ale zcela nepokrytě o Globtelu či EuroTelu a nikdo se nezdráhá doložit čísly, v čem je druhý operátor nevýhodnější. Zkrátka, oproti českým několika odstavcům o tom, kdo je v čem první na světě a obecně lepší než někdo nekonkrétní jiný, je to příjemné počtení a dosvědčit to můžou i slovenští zákazníci, kteří jsou "Easy", nebo je jim "Prima". Možná by se mohli naši operátoři poučit (Paegas NEJ budiž pochválen) a když už nechtějí jít s cenou propojovacích poplatků níže (z 10 Kč za volání mezi pevnými linkami a mobilními sítěmi toho až tolik do kapsy Českého Telecomu nejde, byť tomu málokdo z vás bude věřit), mohli by alespoň podobným způsobem svým zákazníkům naznačit, že na ně myslí.