Závody operátorů: Který z nich je nejlepší?

Ceny Eurotelu v roce 1996

Paušály od 695 do 2490 Kč

Volání od 2,50 do 9,90 Kč



Ceny Paegasu v roce 1996

Nejlevnější mobil - 999 Kč

Aktivační poplatek 3000 Kč

Paušály od 395 do 1795 Kč

Volání od 2 do 9,50 Kč/min