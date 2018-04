Klony návykového Flappy Bird jsou často zavirované

Říká to aktuální zpráva výrobce antivirů, ve které společnost analyzovala 300 nejrůznějších klonů oblíbeného Flappy Bird. Hned 238 z nich přitom obsahovalo škodlivý kód. Alarmující je, jak rychle se variace populární hry objevily a kolikrát byly nic netušícími uživateli staženy.

Skrze v nich obsažený škodlivý kód mohli útočnici na infikovaných telefonech uskutečňovat hovory nebo posílat SMS na prémiová čísla, stahovat údaje z telefonního adresáře a také sledovat přesnou polohu přístrojů potažmo jejich majitelů.

Je proto velmi důležité před instalací samotné aplikace sledovat, jaká oprávnění titulu instalací uživatel uděluje. Společnost McAfee dále upozorňuje nad strmým vzestupem výskytu mobilního malwaru, který k prvnímu čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl o 167 procent.

Hra Flappy bird, která graficky připomíná slavnou konzolovou hru Mario Brothers, se loni takřka přes noc stala hitem a tvůrci generovala zisk 50 tisíc dolarů denně. Podle informací serveru USAToday přitom Vietnamec Dong Nguyen hru naprogramoval během pouhých tří dnů. Krátce po tom, co Flappy Bird zmizel z nabídky aplikačních portálů, začaly být přístroje s nainstalovanou hrou luxusním zbožím, a iPhony ale i smartphony s Androidem (HTC One, Nexus 5) byly na eBay vydraženy za horentní sumy.

Nguyen už v půli března na svém Twitteru avizoval, že se jeho hit za brány App Store (a snad i Google Play) opět vrátí, zároveň ale uvedl, že to ještě bude nějakou blíže nespecifikovanou dobu trvat. Právě návrat původní hry by problém se zavirovanými klony snadno vyřešil, téměř nikdo by je totiž do svého telefonu neinstaloval.