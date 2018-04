Záverečné vyhodnocení

Ačkoliv se nejednalo ani tak o marketingový výzkum, jako spíše o marketingový "minivýzkum" trhu, některé výsledky a závěry jsou tak jednoznačné, že je lze považovat za směrodatné i se zohledněním statistické odchylky, kterou bude pravděpodobně vzhledem k omezenému počtu respondentů nutné vzít v úvahu.Z toho, že Pilota vůbec neznalo celých 53% dotazovaných a odpovědi na otázku "ohodnoťte způsob informování o Pilotovi", na kterou odpovídali ti, kteří o existenci Pilotu věděli byly poměrně stejným dílem rozloženy mezi jednotlivé stupně hodnocení lze usuzovat, že informovanost prodejců a potažmo veřejnosti o Pilotovi není příliš dobrá.Ačkoliv všichni dotazovaní mají přístup k Internetu, jen 40% z nich vědělo o existenci WWW stránek a konference Pilota. Z toho plyne, že 7% dotázaných, kteří Pilota znali, o existenci WWW stránek a konference, kde se mohou dozvědět další informace, příp. kde se mohou obracet se svými dotazy, vůbec nevědělo.Vzhledem k tomu, že nejvíce z těch, kteří produkt znali se dozvědělo o Pilotu z Internetu a již zmíněných 40% respondentů ví o existenci WWW stránek a konference je zřejmé, že v informování prodejců, resp. veřejnosti hraje Internet velkou roli a zřejmě by bylo vhodné existenci WWW stránek a konference maximálně podpořit (např. v souvislosti s předchozím odstavcem, uvádět v reklamě v tisku adresu www stránek).Protože ti, kteří Pilota znali dále uvedli jako zdroj informací také noviny a časopisy, Lze využít při informování o Pilotovi také tisk. Za předpokladu, že na rozhodování zákazníka při koupi má největší vliv nabídka a doporučení prodejce (když lze předpokládat že orientace "obyčejného" člověka na trhu VT, který je zaplaven řadou výrobků, je minimální) lze v souladu s provedeným výzkumem doporučit inzerovat pouze v časopisech a ne v novinách s tím, že nejčtenějším časopisem je CHIP a za ním následují PC WORLD a Computer World.Bez zlepšení informovanosti prodejců a potažmo zákazníků se bude Pilot na tak nasyceném trhu, jako je trh výpočetní techniky, velmi těžko prosazovat.Až se povědomí prodejců výpočetní a telekomunikační techniky o produktu zlepší, bude teprve možné učinit závěr plynoucí především z otázky 10 (kriteria při prodeji Pilota), který by odpověděl na otázku "co udělat pro maximální spokojenost prodejců a koncových zákazníků". V současnosti však tato otázka není aktuální a při rozsahu, v jakém byl tento "minivýzkum" proveden na ní není možné kvalifikovaně odpovědět.