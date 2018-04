Zavelte všem jednotkám k útoku v Blitzkrieg a zaházejte si virtuální koulí v Bowling Deluxe (Hry do kapsy 123)

Novinky a aktualizace

Super Reax

Super Reax od firmy Gamazura je novinkou, ve které je vaším úkolem vytvořit trojici stejnobarevných gemů.

Hra se pyšní až osmi režimy (Score Game, Time Attack, Bonus Game, Explosion Game a čtyři skryté režimy, jež je třeba v průběhu hry odemknout), osmi skiny (zde opět čtyři z nich musíte odblokovat až hraním), animovaným menu, přes 50 gemy, High Scores tabulkami a kvalitní grafikou se zvuky.

Super Reax je kompatibilní s Palm OS 5 a stojí $14.95. Firma chystá tuto hru i pro konkurenční platformu Pocket PC.

Blitzkrieg: War in Europe 1939-1945

Firma PlayTek si těsně před Vánoci načasovala vydání nové strategické bomby Blitzkrieg: War in Europe 1939-1945 určené pro všechny fanoušky tahových strategií ve stylu Steel Panthers či Panzer General.

Hra vás provede 11 bitvami a to jak za spojence a Sověty, tak i za Němce. Spousty misí známe z učebnic dějepisu, můžeme jmenovat takové, jaké jsou např. Operace Barbarossa, invaze do Polska i Francie, bitva u Stalingradu a mnoho dalších.

Jednotek je tu dost. Přes klasickou pěchotu, tanky, vozidla, dělostřelectvo, stíhací letouny, bombardéry až po loďstvo.

Firma rovněž pracuje na nové verzi, ve které se dočkáme dalších bitev, počínaje tou o Anglii, konče finálním útokem na Berlín. A to nepočítáme slibovaný desktopový editor map, takže je opravdu na co se těšit :-).

Ke spuštění je zapotřebí Palm OS 5 s HiRes či HiRes+ rozlišením.

Hra stojí $15.95.



Mine Hunter

Dobrý hledač min jsme tu dlouho neměli. Firma Ants Technologies vydala novou hru tohoto žánru, která se se svým zpracováním velmi podobá své desktopové verzi.

Nabízí čtyři velikosti hracího pole - small (9x9), medium (14x14), large (20x18) a volitelný.

Hru spustíte na PDA s operačním systémem Palm OS 3.5>. Stojí $7.99.



Bowling Deluxe

Fanoušci tohoto populárního sportu mohou vyzkoušet novou gamesku Bowling Deluxe od firmy Deluxeware .

Hra obsahuje tři režimy (Stroke, Simulator a Arcade), stejný počet stupňů obtížností, single i multiplayer (hot-seat - dva hráči na jednom počítači), Highs Scores tabulky a parádní 16-bitovou grafiku.

Minimální požadavek hry je potěšující, firma totiž nezapomněla ani na majitele starších barevných Palm OS 3.5 (ty musí podporovat 16-bitovou barevnou hloubku barev). Stojí $19.95.

Arcade Challenge

Slibovaný balíček deseti arkádových her z dílny eSoft Interactive je tady, a jaké kvalitní gamesky v sobě skrývá?

Skateboard Spiff - za jízdy přeskakujete překážky. Narazíte-li, hra končí.

Jump Rope - pomocí tlačítka přeskakujete švihadlo. I když se to na první pohled nezdá, je to jedna z nejtěžších her v Arcade Challenge.

Toy Factory - zde musíte vytvořit alespoň jeden pár stejnobarevných kostiček.

Jump Bot - skáčete na stabilní, pohybující se, nebo mizející plošinky se zlatem.

Captain Gravity - obdoba SF Cave .

Alienz - akční střílečka na mimozemské lodě.

Basket Hoops - střelba na basketbalový koš.

Circus Cannon - v této hře je třeba správně namířit na destičku a dělovou koulí ji odpálit.

Liiter Bug - pomozte berušce posbírat všechnu potravu na lístečku, aniž byste z něj spadli :-).

Všechny hry se ovládají jedním tlačítkem nebo stylusem. Po skončení se automaticky vaše výsledky zapíší do High Scores tabulek, které lze vyvolat v úvodním menu.

Arcade Challenge je za poplatek $9.95.

Quartz

Logické hry pro Symbian jsou zastoupeny v mnohem menší míře než akční. Quartz se řadí mezi tu první skupinu.

Vaším cílem je kombinováním barevných bloků vytvořit čtveřici bloků stejné barvy. Ta následně zmizí z hrací plochy a úroveň končí, až se vám podaří všechny bloky odstranit.

Hru spustíte na Nokiích řady S60 (3650/7650), Sony Ericssonech P800/P900 a Pocket PC2002/2003. Cena činí pouhých $3.95 a výrobcem je firma Elements Interactive .

Máte hluboko do kapsy?

A Viking Saga

Novou adventuru pro platformu Pocket PC přináší autor Max Tillberg .

Děj se odehrává v 10. století a se svou skupinou Vikingů budete objevovat nová území, obchodovat, plenit kostely a vesnice a jako první Evropan vstoupíte dokonce na území amerického kontinentu.

Hra je zdarma a vyžaduje PocketPC s ARM/XScale procesorem.



Klasika

TankZone 2000

V dnešní rubrice Klasika dáme tentokrát prostor platformě Pocket PC a zavzpomínáme si na jednu postarší 3D akční hru TankZone.

Hra neoplývá moc krásnou grafikou. Například tanky jsou znázorněny jezdícím kvádrem, vaše střela je ve tvaru rotující krychle. Nesmíme ale autorům nic zazlívat. Vždyť kořeny TankZone zasahují až do 70. let minulého století a hra byla kdysi dokonce tak úspěšná, že ji američtí vojáci používali k simulačnímu tréninku.

Hardwarovými tlačítky budete řídit tank a sestřelovat nepřátelská vozidla. Není to ale nic lehkého. Tank se neřídí moc příjemně a střelba vyžaduje chladnokrevný odhad. Po eliminaci všech nepřátel postupujete do dalších kol.