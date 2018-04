Zavedení telefonu bude opět dražší

(ČIA) - Dočasného snížení ceny za zřízení hlavní telefonní stanice lze u Českého Telecomu využít už jen do 30. června. Sleva je podmíněna závazkem využívat telefonní stanici minimálně 18 měsíců. Oproti standardní ceně zaplatí nový klient jen polovinu, tedy 1 750 korun. Může přitom využívat stejné služby jako u standardně nabízené hlavní telefonní stanice. ČIA to sdělil tiskový mluvčí firmy Vladan Crha.

Jak vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných ministerstvem dopravy a spojů, podíl telefonních účastníků v pevné síti na 100 obyvatel loni meziročně poklesl na 37,51 procenta. Rozvoj počtu uživatelů pevných linek se zastavil především vlivem výrazného nárůstu užívání mobilních telefonů. Po oznámení zvýšení měsíčního paušálu za užívání stanice si na přelomu letošního a loňského roku podalo u Českého Telecomu žádost o zrušení pevné telefonní linky více než 50 tisíc klientů, tedy asi 1,4 procenta z celkem 3,8 milionu uživatelů hlavních telefonních stanic.

Český Telecom od 1. května snížil cenu za volání z pevné do mobilní sítě o tři až pět procent. Na červenec a srpen nabízí poloviční cenu za připojení k internetu, kterou je však možné čerpat jen jako doplňkový cenový program, tedy formou příplatku ke stávajícímu měsíčnímu paušálu. Další speciální nabídku - 120 hodin připojení zdarma - mohou využít klienti, kteří si do konce června pořídí některý z nových ISDN balíčků. Dominantní operátor také zahájil akci 10+10, nabízející po prvních deseti minutách volání dalších deset minut zdarma. Ta platí do konce července.

Firma zároveň pokračuje v instalaci veřejných informačních terminálů (takzvaných internetových kiosků), kterých hodlá do konce pololetí zprovoznit 30. Kromě toho umožnila odesílání SMS zpráv a e-mailů z běžných telefonních automatů, podmínkou však je koupě nového typu telefonní karty.