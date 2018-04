Zavedení paušálu za internet stále závisí na vůli Telecomu

Nejpozději 1. října letošního roku by měl být zahájen testovací provoz modelu paušálního zpoplatnění vytáčeného připojení k internetu (dial-up). Testování se uskuteční na třech místních ústřednách, přičemž každá z nich má být reprezentativním vzorkem ústředny pro určitý typ oblasti. S ukončením pilotního provozu se počítá nejpozději k 31. prosinci letošního roku, přičemž poté by měl být bez přerušení zahájen komerční provoz. Vyplývá to z výsledků činnosti Fóra pro vytáčený přístup k internetu, které dnes prezentoval předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) David Stádník.

Fórum pro vytáčený přístup k internetu vzniklo poté, co se loni na podzim neshodli alternativní operátoři a internetoví provideři s Českým Telecomem ohledně nových modelů, které chtěl dominantní operátor zavést pro zpoplatnění vytáčeného přístupu k internetu. ČTÚ poté prohlásil cenu připojení za regulovanou a dočasně ji zmrazil. Na činnosti Fóra se podíleli zástupci Českého Telecomu, alternativních operátorů, ČTÚ, odborníci a sdružení Zástupci uživatelů internetu.

Výsledkem činnosti Fóra je dokument stanovující obecné ekonomické a technické aspekty nových možných modelů vytáčeného přístupu k internetu. Přestože vznik Fóra a účast v něm byly dobrovolné, účastníci se zavázali jeho výsledky respektovat. Od shody na uvedených aspektech očekávají především rychlejší průběh následujících jednání o konkrétních cenových a dalších podmínkách služeb, které budou chtít operátoři na základě navržených modelů uvést. "Nemůžeme však nikoho nutit, aby na základě výsledků činnosti Fóra skutečně uzavřel konkrétní dohody. Vše záleží na vzájemném vyjednávání operátorů," uvedl Stádník. Závěrečný dokument Fóra připouští možnost nerealizování některého z dohodnutých modelů, pokud to nebude v obchodním zájmu některého z operátorů včetně Českého Telecomu.

Kromě již existujících modelů zpoplatnění připojení formou časové tarifikace a časového kreditu se účastníci Fóra shodli na obecných podmínkách zavedení intervalového paušálu a neměřeného paušálu. Zástupci Českého Telecomu se však i nadále obávají, že síť dominantního operátora není na zavedení neměřeného paušálu kapacitně připravena. "Ke skutečné realizaci neměřeného paušálu existují na naší straně technické překážky zásadnějšího rázu," konstatoval ředitel hlasových služeb Českého Telecomu Jiří Pavel. Jisté není ani dodržení dohodnutého termínu pro spuštění testovacího provozu. Podrobněji se dnes k možnostem skutečné realizace neměřeného paušálu zástupci Českého Telecomu nevyjádřili.

Předseda ČTÚ David Stádník i ředitel společnosti Contactel pro regulaci Miroslav Řezníček však ohledně praktického využití výsledků činnosti Fóra chtějí být optimisty a očekávají, že závěry Fóra přejdou do praxe už do začátku příštího roku. O urychlení zavedení plného neměřeného měsíčního paušálu za vytáčené připojení k internetu se podle svého březnového vyjádření chce zasadit také ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Na základě výsledků činnosti Fóra vydal tento týden ČTÚ nové cenové rozhodnutí, které teoreticky připravuje půdu pro rozšíření současných způsobů tarifikace dial-up připojení o paušální poplatek.