Zavádíme rubriku RoamingServis 2002

Začíná období letních dovolených, které pro operátory znamená také roamingové žně. Napište nám, jaké budete mít zkušenosti s voláním ze zahraničí a v zahraničí. Vaše zkušenosti mohou být pro ostatní čtenáře skutečně k nezaplacení. Jsme přesvědčeni, že loni v létě si každý cestovatel tuto rubriku před odjezdem pečlivě prostudoval, a proto s ní nyní přicházíme opět.

Posílejte nám e-maily z dovolené či po návratu ze zahraničí. Stručně popište oblast pobytu, vašeho operátora a roamingového partnera, roamingovou zkušenost (negativní i pozitivní), případné řešení od operátora či vlastní - a nebojte se napsat ani o problému, s nímž se setkal ten, kterému jste se do zahraničí snažili dovolat. Zprávy můžete posílat i do SMS diskuze; my je připojíme k těm došlým e-mailem (touto cestou došlé informace budou patřit spíš k těm lepším).

Neostýchejte se popsat zkušenosti z těch nejvzdálenějších lokalit, třeba na stejné místo plánuje cestu i další čtenář Mobil.cz. Své zkušenosti označte heslem RoamingServis a posílejte je na adresu redakce. Minimálně jednou týdne vaše maily shrneme a otiskneme.

Co jste se také loni v rámci RoamingServisu dozvěděli? Naši čtenáři psali z Velké Británie a Spojených států, Malajsie, Řecka i Nizozemí, Německa a řady dalších zemí. Zkušenosti z USA jste dokonce popisovali několikrát. Čtenářské informace samozřejmě i letos doplníme vlastními podrobnými údaji o řadě turisticky důležitých zemí.