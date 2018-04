Zatraceně elegantní a velmi šikovný. Recenze Acer Liquid

Taiwanský Acer není na trhu mobilních telefonů rozhodně žádným nováčkem, s jeho mobily jsme se mohli setkávat už před několika lety. Pravda, na českém trhu byly spíše výjimkou, ale například v Itálii se prodávaly poměrně hodně. Ostatně divize Acer Peripherals patřila k hlavním dodavatelům pro Motorolu. Pak se firma pomalu z trhu s mobily stáhla. Jak je ale vidět, nikoli na vždy.

Na lepší časy mobilů se značkou Acer se začalo blýskat předloni, kdy Acer převzal výrobce chytrých telefonů E-Ten. Letos v Barceloně předvedl Acer novou generaci svých mobilů, jedním z nich je i Liquid, který jsme měli možnost otestovat. O uvedení tohoto modelu na český trh ještě nebylo definitivně rozhodnuto, proto má telefon původní anglické menu. Bude-li nakonec přístroj uveden na náš trh, bude pravděpodobně telefon kompletně počeštěn. A hned na úvod si můžeme říct, stálo by to za to.

Ve srovnání se staršími generacemi telefonů udělal Acer totiž obrovský posun. Nová generace telefonů už zdaleka nevypadá jako produkt přidružené výroby. Jsou to plnohodnotné smartphony, na rozdíl od původně výhradních Windows Mobile je tentokráte většina přístrojů postavena na operačním systému Android od Google. Pokrok je znát také v dílenském zpracování, které je výrazně lepší a Liquid vypadá opravdu elegantně. Když k tomu připočítáme, že telefon nezaostává ani výbavou a uživatelé mají o smartphony stále větší zájem, není proč s uvedením na trh váhat.

Vzhled a konstrukce

Liquid se na trh dodává v několika barevných variacích, my jsme měli k dispozici tu asi úplně nejklasičtější. Asi jen těžko bychom hledali typičtějšího představitele barvy piano black, než právě tento přístroj. Kompletně lesklý černý povrch budete sice neustále leštit, ale stojí to za to, protože telefon vypadá opravdu skvěle. S tímhle přístrojem máte jistotu, že si ho každý všimne. Navíc není nijak výstřední, takže se s ním nebudete muset bát přijít ani na poradu vedení. Zkrátka skvělá volba pro ty, kteří rádi vybočují z řady a nechtějí mít v kapse to, co všichni ostatní.

Další plusové body získává Acer za dílenské zpracování. To bývalo u starších modelů trochu problematické, ale u Liquidu to v žádném případě neplatí. Telefon je sice kompletně plastový, ale všechny díly do sebe perfektně pasují a telefon působí velmi kompaktně. Pevně drží i zadní kryt, k jehož sundání je třeba vyvinout přece jen dost síly. Díky tomu ale nevrže. Snad jedinou slabinou je jeho relativní tenkost. Telefon není úplný drobeček a tak se hodí spíše do větších dlaní. Ani v těch ale nesedí úplně dokonale, skoro by byla lepší trochu větší tloušťka. Brzy si ale zvyknete.

Displej a klávesnice

Tak jako většina telefonů postavených na Androidu, je i Liquid kompletně dotykový. Velký komfort nabízí v tomto směru uživateli kapacitní displej s úhlopříčkou 3,5". Tou telefon šlape na paty i některým all-in-one navigacím, takže až Google uvolní navigaci v Google Maps i u nás, dostane telefon ještě jednu bonusovou funkci. Displej pracuje v solidním rozlišení 480 x 800 bodů, což je velmi příjemné zejména při práci s internetem. Velkou úhlopříčku si užijete také při přehrávání filmů a v řadě dalších případů. Jistým handicapem je v tomto směru pouhých 256 tisíc barev, které displej zobrazí. I když, většina uživatelů asi rozdíl nepozná.

Ovládání přístroje je opravdu příjemné, kapacitní displej reaguje na doteky velmi přesně. Dokonce i při psaní na softwarové klávesnici, kde jsou písmenka jinak relativně malá, se dají písmenka trefovat bez větších problémů i silnějšími prsty. Je jen trochu škoda, že nelze přepnout na alfanumerickou klávesnici, jak ji známe z některých jiných přístrojů. Tlačítka by byla přece jen o něco větší.

Kromě displeje má uživatel k dispozici ještě kvartet senzorových kláves pod displejem, i ty reagovaly velmi dobře a stačil jemný dotek. Kompletní výčet pak uzavírají ještě tlačítka na boku. Vlevo najdeme tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu, které zároveň slouží i pro aktivaci tichého módu či módu letadlo. Dvojtlačítko na pravé straně slouží k regulaci hlasitosti, a pak je zde samozřejmě ještě nezbytná spoušť.

Za zmínku rozhodně stojí ještě horní hrana telefonu. V ní se totiž nachází, kromě 3,5mm stereo jacku pro připojení sluchátek, ještě sada signalizačních diod. Všechny důležité události, jako nová zpráva, dorazivší e-mail, nabíjení baterie či zmeškané hovory se projeví decentním bílým blikáním příslušné ikonky. Je to rozhodně příjemný kompromis, který příliš neobtěžuje, ale zároveň máte možnost rychle zjistit stav.

Baterie

U telefonů s tak velkým aktivním displejem, jaký Liquid je vždy na místě obava, jak to bude s výdrží. V tomto směru nás ale Acer příjemně překvapil. Telefon je osazen Li-Ion baterií s mírně nadstandardní kapacitou 1 350 mAh. Ta by měla podle specifikací výrobce vydržet přibližně 400 hodin (16 dní) v režimu stand-by, případně 5 hodin hovoru.

Aby telefon vydržel více, než dva týdny se nám v reálném provozu dosáhnout nepodařilo. Ale i tak považujeme 4 až 5 dní za velmi slušný výkon na přístroj tohoto typu. Výdrž baterie se samozřejmě sníží, pokud budete používat GPS či třeba přehrávání videa. Na plně nabitou baterii vydrží telefon přehrávat video zhruba tři hodiny, o něco déle při procházení webu.

Telefonování a zprávy

Na rozdíl od některých jiných výrobců telefonů s Androidem, Acer si (alespoň ve verzi, kterou jsme měli k dispozici) nedal příliš práci s vytvářením vlastního uživatelského rozhraní. Základní ovládání telefonu je tak prakticky shodné s tím, co nabízí operační systém. Těžko soudit, jestli je to dobrý přístup. Androidu přece jen jistá personalizace sluší, na druhou stranu, základní rozhraní vás nenutí zvykat si na jinou logiku. V tomto směru je běžnému uživateli Android přece jen přístupnější než Windows Mobile.

Stejně si ale při přístupu k telefonním funkcím uvědomíte limity chytrých telefonů. Zkrátka telefonování a zprávy je zde na úrovni ostatních aplikací a nejde o nejdůležitější funkci jako u telefonů bez operačního systému či třeba Symbianu. Opět jde o preferenci uživatele, někomu to může vyhovovat, jinému komplikovat život. Dá se ale předpokládat, že majitelé přístrojů s Androidem očekávají od telefonu přece jen více než jen volání a SMS. V tomto směru je telefon rozhodně uspokojí.

Textové zprávy se zobrazují v konverzacích, podobně jako e-maily. Naštěstí se zde neopakuje neduh, kterým trpěly první iPhony, totiž nemožnost mazat jednotlivé zprávy v konverzaci. I když dá trochu práce přijít na to, jakým způsobem to udělat. V tomto případě totiž nepomůže kontextové tlačítko. Ale stačí vybrat zprávu na displeji a přidržet prst. Pak již můžete mazat podle libosti.

Bez nejmenších problémů si telefon poradí také s MMS. V aktuální verzi bohužel ještě nefunguje automatické nastavení všech připojení přes OTA. Je ale pravděpodobné, že pokud Acer přístroj uvede na náš trh, nebude chybět lokalizovaný průvodce automatickým nastavením. I když i tady platí, že telefony s Androidem si obvykle pořizují přece jen pokročilejší uživatelé, kteří si s nastavením poradí.

Data a organizace

Už v úvodu padlo, že Acer Liquid je především manažerský telefon. Jeho výbava tomu odpovídá, nechybí v ní vlastně kompletní paleta datových připojení. Samozřejmostí už je v této kategorii wi-fi, zatím jsme se ještě nedočkali nejnovějšího standardu Wireless N, ale vzhledem k procesorům v mobilních zařízeních, by rozdíl nebyl zřejmě nijak razantní. Když už je řeč o procesoru, Liquid je osazen 768MHz Qualcomm Snapdragon 8250, který ve spolupráci s 512 MB paměti ROM a 256 MB RAM dodává telefonu dost energie na velmi svižný běh. S nějakým čekáním na aplikace se pravděpodobně nesetkáte.

Bezdrátová síť wi-fi je pochopitelně doplněna kompletními možnostmi pro mobilní data, včetně HSDPA do rychlosti 7,2 Mb/s a HSUPA do 2 Mb/s. Práce s internetem je pohodlná, vestavěný prohlížeč je dostatečně rychlý a zvládne zobrazit prakticky všechny běžné webové stránky. Po Opeře Mini se vám ani nebude stýskat. Jistou nepříjemností je chybějící podpora Flashe, ale s tím se bohužel setkáváme u stále většího procenta přístrojů.

Dobře propracovaná je integrace služeb Google. Na základní liště můžete mít vyhledávací řádek, takže najít jakoukoli informaci na internetu lze jediným kliknutím. K dispozici jsou i další služby, takže stačí zadat přihlášení k účtu Google na jednom místě a telefon nakonfiguruje přístup ke všemu ostatnímu. Velmi dobře funguje GMail či YouTube, ale pochopitelně není problém nastavit ani synchronizaci se serverem Exchange k dispozici je aplikace RoadSync.

Zábava

Již v úvodu byl zmíněn 3,5mm jack na horní hraně telefonu. K přístroji jsou sice dodávány pecky, ale pokud ho chcete využít k poslouchání hudby, rozhodně sáhněte spíše po vlastních sluchátkách. U smartphonu se dnes podpora multimediálních funkcí bere jako naprostá samozřejmost a Liquid v tomto směru nijak nezaostává. Vestavěný hudební přehrávač nenabízí sice jen základní komfort ovládání, ale při využívání to nijak nevadí. S ID3 Tagy pracuje korektně a to je důležité.

Hudby můžete mít totiž v telefonu opravdu hodně. Pod baterií se kromě slotu pro SIM kartu nachází také slot pro Micro SD, přesněji Micro SDHC. S testovací kartou Kingston s kapacitou 16 GB si telefon poradil bez problémů. Totéž lze říci o běžných formátech videa, chybí jen přímá podpora DivX, nicméně s populárním mobilním formátem MP4 si telefon poradí bez nejmenších problémů. Totéž platí o kodecích H.263 a H.264. Filmy na velkém displeji vypadají slušně a přehrávají se plynule.

Pokud bychom měli pojmenovat největší slabinu Liquidu, bude to zřejmě fotoaparát. Na zadní straně telefonu se nachází poměrně malý objektiv, který není chráněn žádnou krytkou a jeho poškrábání je jen otázkou času. U objektivu navíc chybí přisvětlovací dioda, o xenonovém blesku ani nemluvě. Za horších světelných podmínek je tak fotoaparát nepoužitelný. Za běžného denního světla patří fotky spíše k průměru. Kresba i ostrost snímku mají k dokonalosti daleko. Zkrátka ani 5Mpx není samospasitelná hodnota.

Shrnutí

Pokud se nakonec Acer nerozhodne Liquid na náš trh uvést, bude to škoda. Je potřeba si upřímně přiznat, že ostatní modely s operačním systémem Android nijak nepřevyšuje. Na druhou stranu ale zároveň platí, že s nimi pohodlně drží krok. Acer míval v minulosti pověst trochu low-endové firmy. O noteboocích už to tak úplně neplatí, ostatně světovou jedničkou není náhodou. A pokud budou všechny jeho telefony jako Liquid, nebude to platit ani o nich. Tenhle přístroj se zkrátka povedl.

Aceru může hrát do karet i to, že potenciální zákazníci smartphonů a speciálně přístrojů s Androidem jsou mnohem méně věrní tradičním značkám. A tak celkem bez problémů sáhnou místo telefonní značky po nějakém logu známějším spíše z počítačového světa. Těžko může samozřejmě Acer očekávat, že se svými telefony bude konkurovat velké pětce, ale jako doplnění portfolia třeba pro firemní zákazníky mají jistě smysl.