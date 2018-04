Zatraceně chytrá mýdlová krabička – recenze komunikátoru BelTel Norea

BelTel je nová značka telekomunikačních produktů na našem trhu. Jde o rakouskou společnost, která se zabývá distribucí telefonů BenQ, VK Mobile a navigací VDO Dayton ve střední a východní Evropě. Krom toho do svého portfolia přidává i pár výrobků pod svou vlastní značkou.

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce

Displej a klávesnice

Baterie

Telefonování a zprávy

Data a organizace

Zábava

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Jednoduchý Windows Mobile komunikátor bez zbytečných kudrlinek.

Právě takovým kouskem je dnes testovaný Windows Mobile komunikátor BelTel PB 11 Norea. Ten rozhodně nehodlá soupeřit s přístroji zavedených a renomovaných výrobců, ale na druhou stranu si svou klientelu jistě najde. Zaujme především poměrně sympatickými rozměry, oblým designem a svou jednoduchostí.

Vzhled a konstrukce – vcelku malý oblázek

BelTel PB11 Norea je vcelku jednoduchý komunikátor. Odráží se to i na jeho vzhledu – nenajdeme zde žádné výstřelky a kdovíjaké designové pokusy, Norea se drží konzervativního stylingu a přidává trochu elegance. Telefonu dominují zaoblené křivky a PB11 tak příjemně padne do ruky.

Nijak výrazně přitom nevadí, že použitý materiál je relativně obyčejný plast. Konkurence dovede používat trochu honosněji a bytelněji vypadající materiály, ale je pravda, že třeba HTC v případě svých nejnovějších modelů také trochu klopýtlo. Zpracování PB11 je však bezchybné a nikde nic nevrže. Otázkou je, jak tomu bude třeba po půl roce používání, domníváme se, že se přeci jenom nějaký ten pazvuk ozve.

Příjemné jsou i rozměry přístroje – 112 x 56 x 16,5 mm. Rovněž hmotnost je na komunikátor malá – pouhých 110 gramů. Co se rozložení jednotlivých prvků týče, nenalezneme zde nic netradičního. Valnou část čelní plochy zabírá displej, pod ním je klasický blok ovládacích kláves. Dominantní je kulatá navigační klávesa s potvrzovacím středem, po stranách jsou pak kontextová tlačítka, tlačítka pro ovládání hovoru a start a OK klávesa. Nad displejem se nachází škvíra reproduktoru a vpravo od ní ještě jedno tlačítko, pod nímž se ukrývá blikající dioda.

Na spodní straně telefonu najdeme jen miniUSB konektor, navrchu je vypínací tlačítko a v pravém horním rohu se schovává stylus. Ten jde ze svého uložení vyndat jen s použitím trochy síly. Stylus si však od nás zaslouží velkou pochvalu. Je totiž hodně dlouhý a poměrně tlustý, takže se výborně drží a práce s ním je radost. Škoda, že není ještě o něco těžší, pak by se jednalo o naprosto ideální kousek.

Stylus PB11 je tedy jako ze staré školy. Ostatně, o trochu starším původu konstrukce komunikátoru napovídá i to, že na levé straně najdeme slot pro miniSD karty. O něco výše je pak sluchátkový konektor jack. Vpravo je jen spoušť fotoaparátu a tlačítko pro regulaci hlasitosti. Záda telefonu tvoří z více než poloviny kryt baterie a nad ním je čočka fotoaparátu a reproduktor.

Displej a ovládání – mrňavec

PB 11 Norea má displej poplatný svému rodu – tedy dotykový TFT displej s rozlišením 320 x 240 pixelů a schopností zobrazit 262 000 barev. Displej je o trochu menší, než jsme u WM komunikátorů zvyklí, proto nás příjemně překvapil svou jemností. Zvláštní je, že rámeček, ve kterém je displej zasazen, je trochu větší a ve spodní části je asi 5 milimetrů prázdné plochy. Při práci s přístrojem to působí trochu rušivě, stále máte dojem, že černé místo pod displejem má nějaký smysl, jenže ono ne.

Ovládání telefonu je zcela v režii operačního systému. BelTel nezapomněl na důležitá Start a OK tlačítka, takže se dá telefon bez problémů ovládat i bez použití stylusu. Žádná vylepšení v podobě SPB Mobile Shell nebo prostředí Touch FLO neočekávejte. V PB11 prostě běží zcela čistý operační systém Windows Mobile 6 bez jakýchkoli přídavků. Počeštění komunikátoru je provedeno na systémové úrovni, což má pozitivní vliv na rychlost přístroje.

PB11 Norea je tak vcelku svižný komunikátor a to i přes to, že disponuje pouze 200 MHz procesorem Texas Instruments a má jen 64 MB RAM. Flash ROM má kapacitu 128 MB. Ačkoli je v základu Norea poměrně rychlý přístroj, dá se očekávat, že poté, co do něj nainstalujete řadu svých oblíbených rezidentních programů, dojde k výraznějšímu zpomalení.

Telefonování a zprávy – nic navíc

Když jsme řekli, že má Norea čistý operační systém Windows Mobile, je tím vlastně řečeno, i jak se ze softwarového hlediska bude chovat ve všech softwarových záležitostech. V případě telefonování tedy není k dispozici žádné speciální vylepšení. Adresář i telefonní aplikace jsou tradiční a chybí třeba vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů, které někteří výrobci řeší vlastními dodatečnými aplikacemi.

Co se hardwaru týče, najdeme v PB11 třípásmový GSM modul, podporu sítí UMTS Norea nenabízí. Při telefonování je zvuk poměrně čistý a výhodou je, že Norea dovede být hodně hlasitá. Velmi hlasité umí být rovněž vyzvánění.

Organizace a data – datový pomalík

Ani v oblasti organizace času a dat nenabízí Norea žádné speciální vylepšení. Takže zde nalezneme klasický kalendář, úkoly, poznámky nebo hlasový záznamník a kalkulačku. Další výbavu si však budete muset obstarat sami.

Vylepšit si bohužel nebudete moci výbavu v případě datových přenosů v sítích mobilních operátorů. Jak jsme již řekli, PB 11 nepodporuje sítě UMTS. To bychom telefonu klidně odpustili, ale průšvih je v tom, že Norea zapomíná dokonce i na EDGE a to už je podstatně horší. V mobilních sítích tak potečou data hodně pomalu.

Lepší tedy bude spolehnout se na vestavěnou wi-fi, která poskytne podstatně lepší rychlosti. Telefon disponuje i Bluetooth.

Zábava – dominuje fotoaparát

Zábavě u PB 11 jasně dominuje vestavěný dvoumegapixelový fotoaparát. Ten sice nenabízí ani automatické ostření ani přisvětlovací diodu, výsledné snímky jsou však vcelku sympatické a rozhodně neurazí. Trochu netradiční je uživatelské prostředí fotoaparátu, to je asi jedinou změnou oproti systémovému standardu u tohoto telefonu.

Z další výbavy jmenujme tradiční dvě hry – Solitaire a Bubble Breaker. Norea také podporuje Javu. K přehrávání videí i hudby standardně slouží Windows Media Player, ale ten jistě vyměníte za lepší alternativu.

Shrnutí – pohodový klasik