Zatím tajný Walkman W890i od Sony Ericssonu na kvalitních fotografiích

Nový připravovaný Sony Ericsson doplní nabídku výrobce o další tenký mobil. Vedle modelu W880i se tak bude jednat o další stylový mobil, tentokrát s bohatší výbavou. Pravděpodobné jméno novinky by mělo být W890i, i když telefon zachycený na fotografiích má na sobě pouze lakonické označení SE123 jako všechny prototypy švédsko-japonského výrobce.

Novinka nabídne QVGA displej a k fotografování slouží fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixelu. Jelikož telefon zvládá provoz i v sítích třetí generace, nechybí druhý fotoaparát pro videohovory. Novinka patří do hudební řady Walkman a tak nechybí hudební přehrávač Walkman 3.0. K dispozici je i FM rádio s RDS.

Hudbu bude možné poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka díky podpoře profilu A2DP. Paměť 9,6 milimetru tenkého mobilu bude možné rozšířit pomocí paměťových karet Memory Stick Micro M2. Nechybí e-mailový klient a RSS čtečka.

Nový Sony Ericsson by měl být představen v nejbližších dnech a do prodeje by se mohl dostat ještě do Vánoc.