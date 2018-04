Zatím tajné: Motorola chystá supertelefon s novou verzí Androidu

Šéf Motoroly Sanjay Jha se nechal už v červenci slyšet, že Motorola uvede do konce letošního roku dvě až čtyři zařízení s extrémním výkonem. Trochu nešťastně ale tvrdil, že bude telefony pohánět procesor s taktem 2 GHz.

Hardwarová platforma, na které měly tyto telefony stát, tedy Tegra 2, ale obsahuje dvě jádra ARM Cortex A9 s taktem 1 GHz. Tajemný telefon má být také vůbec prvním, na kterém uživatelé okusí novou verzi Androidu s kódovým označením Gingerbread (Google Android 2.5).

Droid Zachránce Model Droid se před rokem stal pomyslným světlem na konci tunelu a pomohl mobilní divizi Motoroly přežít asi nejhorší období v historii firmy. Výrobce od té doby stihl představit a uvést několik dalších povedených zařízení a rodinka Droidů se tak pěkně rozrostla. Označení tajného telefonu, se kterým má údajně Motorola zaútočit na vánoční nabídku operátora Verizon, zatím není známé. Slovo Droid se v něm však klidně objevit může.

Původně měl tento upgrade nést číselné označení 3.0, ovšem od této myšlenky se ustupuje a "trojkové" označení bude mít až verze Honeycomb uzpůsobená pro nasazení u internetových tabletů.

Důvod, proč si Google k uvedení nové verze systému ke spolupráci přizval právě Motorolu a Verizon je zkušenost Motoroly a úspěch s řadou Droidů, kterého spolu s největším americkým operátorem Verizon dosáhli. Gingerbread se tak ušije na míru oné tajemné Motorole a Google následně uvolní zdrojový kód ostatním výrobcům.

Zaručených informací zatím není mnoho. O něco jasněji může být už 5. řijna, kdy proběhne prezentace Motoroly v rámci veletrhu CTIA. Definitivně jasno ale pravděpodobně bude až v půli listopadu, kdy by se tajný supertelefon mohl představit.

Tegra 2 brzo i v telefonech LG, lépe našlápnuto má ale Motorola

Dodejme, že plány brzkého uvedení telefonů na bázi nového Tegra 2 SoC (System-On-Chip) z dílen NVIDIE má i další významný výrobce elektroniky, korejské LG. Nutno podotknout, že velmi ambiciózní plány této asijské značky se příliš plnit nedaří. Loni v Barceloně v souvislosti s představením Windows Mobile 6.5 uzavřela společnost strategické partnerství s Microsoftem a zavázala se k uvedení rovné padesátky Windows telefonů do konce roku 2012. Do dnešního dne jich přitom světlo světa spatřila jen hrstka. Nyní to vypadá na příklon LG k Androidu, ještě letos totiž chce LG uvést deset nových Androidů, dvěma z nich budou nedávno představené modely Optimus One a Optimus Chic.

To mobilní divize Motoroly je v posledním roce daleko úspěšnější a poměrně vysoký cíl v podobě 12 až 14 milionů prodaných smartphonů v letošním roce není tak úplně nereálný. Za první pololetí se sice podařilo prodat jen pět milionů chytrých telefonů (2,3 mil. v prvním čtvrtletí a 2,7 mil. ve druhém čtvrtletí), ovšem je zde čtveřice nových a velmi dobře vybavených telefonů (Droid 2, Droid X, Milestone XT720 a Defy). Představitelé společnosti očekávají ve třetím kvartále prodeje okolo 3,8 milionů smartphonů. Čtvrté čtvrtletí pak může díky blížícím se vánočním svátkům trhat prodejní rekordy.