Zatím tajné: dvakrát nová Nokia a dvě překvapení od Sony Ericssonu

Nokia 6110 Navigator pravděpodobně nebude jediným modelem se staronovým označením. Výrobce totiž zřejmě připravuje dva další modely pod typovým jménem 6110 (zde se můžete podívat na recenzi deset let staré původní Nokie 6110). Prvním z nich by měl být model klasické konstrukce s označením 6110 Classic. Jedná se o smartphone s operačním systémem Symbian S60, který nabídne rychlá data HSDPA (3,6 Mbps), QVGA displej se zobrazením 16 milionů barev a dvoumegapixelovým fotoaparátem. Tloušťka tohoto modelu by měla být sympatických 15 milimetrů.

Druhou Nokií se staronovým označením by měl být model 6110 Slider. V tomto případě se nebude jednat o chytrý telefon, ale o mobil z řady Series 40. Nechybí podpora sítí třetí generace, QVGA displej se zobrazením 16 milionů barev a fotoaparát nabídne třímegapixelové rozlišení a automatické ostření. Tloušťka tohoto modelu má mít hodnotu 16 milimetrů.

Sony Ericsson pak podle dostupných informací chystá tenký vysouvací model s kódovým označením Shinobu. Ten by měl nabídnout rychlá data HSDPA v sítích třetí generace. QVGA displej by měl zobrazit 262 000 barev a fotoaparát bude mít rozlišení dva megapixely. Fotoaparát však nenabídne automatické ostření.

Další připravovanou novinkou od Sony Ericssonu, podle švédského serveru, je první plod spolupráce s francouzským Sagemem. Model s kódovým označením Nicole by měl mít dokonce uživatelské prostředí od francouzského výrobce, se kterým Sony Ericsson před nedávnem podepsal smlouvu o vývoji a produkci mobilů nižších tříd. Přesto model Nicole nabídne podporu sítí třetí generace, dvoumegapixelový fotoaparát a displej s netradičním rozlišením QCIF. Tloušťka telefonu by se měla pohybovat okolo 13 milimetrů. Oba připravované Sony Ericssony dostanou nakonec tradiční číselné označení. Kódová jména (pravděpodobně podle křestních jmen tenistek z okruhu WTA) jsou pouze orientační.

Jelikož se server Pricerunner.com zaměřuje na porovnání cen, nechybí ani odhadované ceny připravovaných mobilů. Nokia 6110 Classic by měla stát okolo 2000 švédských korun, což v přepočtu znamená cenu okolo 6 000 Kč. Vysouvací Nokia 6110 Slider by měla stát 2500 švédských korun, což v přepočtu znamená 7 500 Kč.

Sony Ericsson Shinobu by se měl prodávat za 4 000 švédských korun, tedy v přepočtu za 12 000 Kč. Sony Ericsson s kódovým označením Nicole přijde na 1 800 švédských korun, což v přepočtu znamená 5 400 Kč. Nový top model výrobce známý pod označením Sofia, o kterém píšeme zde, by měl stát 4 500 švédských korun, tedy v přepočtu 13 600 Kč.

Uvedené ceny je však nutné brát s rezervou, pravděpodobně v nich není započítána daň a jiné poplatky. Dodejme, že oficiálně ani jeden z výrobců žádný z uvedených modelů nepředstavil.