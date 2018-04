Zatím tajná Nokia Lumia 900 se ukazuje na uniklém videu

O tom, že Nokia připravuje zatím nejlépe vybavený smartphone se systémem Windows Phone, se již nějaký čas ví. Nyní samotná Nokia vyvěsila na portál YouTube video ukazující připravovaný model v celé kráse.

Video určené pro nalákání vývojářů na novou platformu bylo krátce po zveřejnění označené za soukromé a stalo se tedy nedostupným. Nokia je ale i tak v podezření, zda nešlo od finského výrobce o nenápadný marketing, jak už se v minulosti stalo.

Telefon zobrazený ve videu by měl nést označení Lumia 900. Prozatím je tento model znám pod kódovým označením Ace. Měla by to být dosud nejlépe vybavená Nokia se systémem od Microsoftu.

Displej ClearBlack AMOLED má mít úhlopříčku 4,3 palce. Použitý procesor by měl být taktovaný na frekvenci 1,4 GHz. Fotoaparát s optikou Carl Zeiss nabídne osmi megapixelové rozlišení.

Nokia už představila dva modely s operačním systémem Windows Phone. Modely Lumia 800 a Lumia 710 se však na našem trhu začnou prodávat až příští rok. Oba telefony by měly mít menší displej než uniklý připravovaný model Lumia 900.