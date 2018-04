Zatelefonujte si s více lidmi najednou

Většina současných mobilních telefonů již umožňuje uskutečňovat konferenční hovor. Také většina českých majitelů mobilů může tuto službu využívat. Pro uskutečnění konferenčního hovoru je třeba mít telefon s podporou této služby a samozřejmě mít tuto službu aktivní. Konferenční hovor nabízí všichni naši operátoři sítí GSM. Oskar a Paegas jej nabízejí i majitelům předplacených karet, u EuroTelu mohou konferenční hovor využít jen majitelé tarifních programů. Služba konferenční hovor umožňuje hovořit současně až s pěti dalšími účastníky. Každý může mluvit a každý slyší, co ostatní říkají.

Aktivace konferenčních hovorů u EuroTelu pro majitele tarifních programů je bezplatná a dnes už je prováděna automaticky. Nicméně u dříve aktivovaných tarifních programů se může stát, že konferenční hovory aktivovány nejsou. Proto raději před prvním použitím této služby zavolejte na infolinku a nechte si zkontrolovat, zda máte konferenční hovory skutečně aktivované.

O aktivaci služby konferenční hovor se nemusí starat zákazníci Oskara. Majitelé tarifních programů i Oskaret již mají konferenční hovor aktivován. Požádat pracovníky či pracovnice infolinky o aktivaci konferenčních hovorů naopak musí požádat všichni zákazníci Paegasu. Aktivace konferenčních hovorů je i u Paegasu zdarma.

Samotné ovládání konferenčního hovoru je velmi jednoduché. Každý konferenční hovor má svého manažera. Tato osoba jako jediná může přibírat další osoby do telekonference. A tato osoba platí celý konferenční hovor. Cena konferenčního hovoru závisí na jeho délce a počtu připojených účastníků. Manažer platí za každého připojeného účastníka stejně, jako by hovořil jen s ním. Tedy pokud bude mít připojeny dva účastníky ze sítě Paegas a po jednom ze sítí Oskar, EuroTel a z pevné linky, zaplatí dva hovory do sítě Paegas, jeden do sítě Oskar, jeden do sítě EuroTel a jeden hovor na pevnou linku. Vše podle skutečné doby, po kterou byli tito účastníci připojeni ke konferenčnímu hovoru.

Jedině manažer může hovořit přímo s jednotlivými připojenými účastníky (tedy v tom okamžiku tento hovor nikdo z telekonference neuslyší) a může také jednotlivé účastníky telekonference odhlašovat. Ostatní účastníci si nemohou vybrat, s kým budou hovořit, a nemohou ani nikoho z telekonference odhlásit. Sami se však mohou odpojit kdykoliv – tím, že ukončí hovor (zavěsí).

Správný postup pro uskutečnění konferenčního hovoru je tedy tento:

Zavolejte prvnímu účastníkovi konferenčního hovoru.

Stiskněte klávesu 2 nebo vyberte z menu telefonu položku konferenční hovor (na konkrétních mobilech se může jmenovat i jinak) – první hovor je nyní přidržen.

(na konkrétních mobilech se může jmenovat i jinak) – první hovor je nyní přidržen. Nyní zavolejte druhého účastníka konferenčního hovoru. Po spojení stiskněte klávesu 3 – tím oba dva účastníky spojíte do konferenčního hovoru.

Další účastníky přibíráte stejným způsobem, jako druhého: stiskem klávesy 2 podržíte hovory, vytočíte číslo dalšího účastníka a po spojení s ním stiskněte klávesu 3.

Většina mobilních telefonů umožňuje při hovoru vstoupit do menu a z něj ovládat konferenční hovor – takové ovládání je pohodlnější, ale zdlouhavější.

Pokud chcete hovořit přímo jen s jedním účastníkem konferenčního hovoru, potom stiskněte klávesu 2 a za ní pořadové číslo účastníka (první připojený má číslo jedna, druhý dvě, atd.). Po skončení soukromého hovoru opět stiskněte klávesu 3. Ostatní účastníci v tuto chvíli spolu nebudou moci hovořit.

Ukončení konferenčního hovoru s vybraným účastníkem uskutečníte stiskem klávesy 1 a pořadového čísla vybraného účastníka.

Většina majitelů mobilních telefonů zřejmě konferenční hovor nevyužije, ale kvůli tomu tuto službu nelze zatracovat. Nejčastěji se do telekonference spojují kolegové při poradách nebo při řešení problémů – např. když je nutné v jeden okamžik slyšet názor více odborníků, kteří se nemůžou sejít na jednom místě. Ale využití najde konferenční hovor i u adolescentů, kteří se domlouvají na tom, kterou diskotéku či klub večer navštíví. Je to sice dražší řešení, než si posílat textovky, ale možná rychlejší. Na další možnosti konferenčního hovoru jistě přijdete sami – stačí zapojit fantazii.