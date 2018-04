Zátahy ruské policie zdražily mobily o třetinu

Za poslední týden vzrostly ceny mobilních telefonů v Rusku o třicet až čtyřicet procent. Experti přitom neočekávají, že by mohly v brzké době opět zlevnit. Konec levného mobilního telefonování způsobila minulý týden ruská policie, která zabavila velké množství pašovaných mobilních telefonů. Nedostatek žádaného zboží se už začal projevovat přímo v obchodech. Mnozí prodejci mají poloprázdné výlohy a levnější typy telefonů nejsou k dostání. V bazarech si lidé podávají dveře a mobily téměř po babičkách jdou na dračku.



Rusko je trh obrovských možností a nová bohatá třída chce kromě jiných vymožeností stále nové telefony. Trh tam roste neuvěřitelným tempem. Milion mobilních telefonů se v Rusku prodává v průměru každé dva týdny. Ale pro mnoho obyvatel jsou telefony stále příliš drahé, takže mnoho z nich se k nim snaží přijít i nelegální cestou. Ruští vyšetřovatelé v rámci protipašerácké operace zabavili zhruba milion mobilů. A to, že se nedostaly na trh, neuvěřitelně zvedlo poptávku i ceny v obchodech. Takže zatímco výrobci ve světě závodí, kdo přinese nejlevnější model, v Rusku se ceny šplhají do závratných výší. Vždycky to byla země plná paradoxů...

Operátoři ve Francii podezřelí z kartelu

Třem francouzským operátorům mobilních sítí hrozí vysoké pokuty pro údajnou dohodu o rozdělení trhu. Vyšetřovány jsou společnosti SFR, Bouygues Télécom a Orange (patřící France Télécom). Firmy jsou podezřelé, že si v letech 1997 až 2003 pravidelně každý měsíc vyměňovaly důvěrné informace a na jejich základě upravovaly svou obchodní politiku s cílem udržet si podíly na trhu. Podle tisku jim hrozí pokuta až do výše deseti procent jejich mnohamiliardového ročního obratu.



Situace ve Francii je o to závažnější, že se dotýká i ministra financí a hospodářství Thierryho Bretona, který byl donedávna prezidentem právě společnosti France Télécom. Té, která se chtěla účastnit i privatizace Českého Telecomu. Všechny firmy podezření z kartelové dohody popřely, ale vyšetření a dokázání skutečnosti bude záviset na Radě pro hospodářskou soutěž. I kdyby se jejich pochybení nakonec nedokázalo, budou operátoři i vlastně ministr Breton spojeni s pochybnostmi o tom, jaká vlastně na mobilním trhu panuje, či vlastně nepanuje konkurence.

Česká pobočka Tiscali na prodej?

Tuzemská pobočka internetové a telekomunikační firmy Tiscali zřejmě brzy změní vlastníka. O koupi firmy, která je stoprocentně vlastněna skupinou Tiscali International, se podle informací ČTK uchází nejméně pět společností. Vedení firmy to však odmítlo komentovat. Podle více zdrojů se o českou pobočku Tiscali uchází tuzemská dvojka na trhu pevných sítí GTS Novera a středoevropský telekomunikační operátor pro firmy eTel. Mezi dalšími zájemci jsou údajně společnost Atlas, třetí největší belgický operátor Scarlet a jeden investiční fond.



Informace o tom, že je česká filiálka Tiscali na prodej, se objevily v poslední době už po několikáté. Firma to však vždy popřela. Odborníci přitom už několik roků hovoří o tom, že konsolidace českého telekomunikačního trhu je nutná. Trh by podle nich měl mít jen několik silných hráčů. Rozštěpenost a nejistá situace malých společností mu příliš neprospívá. Silnější pozice větších hráčů by také navíc mohla pomoci ke zvýšení konkurence a tudíž možnostem lepších podmínek pro zákazníky.

Google míří vysoko

Největší světový internetový vyhledávač Google z USA se chystá již tuto středu vstoupit na trh textových zpráv a hlasové komunikace. List Los Angeles Times s odvoláním na informované zdroje napsal, že Google zavede vlastní systém bezprostředního předávání vzkazů (instant messaging, IM) pod názvem Google Talk. Služba využívá počítačové klávesnice k tomu, aby mohl uživatel počítače konverzovat s lidmi u jiných počítačů.



Studentský sen zakladatelů Googlu Sergeje Brina a Larryho Page se začíná nabývat obrovských rozměrů. To, co ze začátku vypadalo jen jako vyhledavač pro několik studentů na kolejích Stanfordské univerzity, se nyní mění před očima milionů uživatelů v miliardové hodnoty. Google už dávno není JEN vyhledavač a nyní začíná konkurovat dalším a dalším odvětvím. Když se potvrdí poslední novinka, začne konkurovat podobné službě, kterou zavedla společnost Skype a která přilákala desítky milionů uživatelů zejména v Evropě. A o to přesně jde. Přilákat klienty, zviditelnit produkt a vydělat miliony...

Telecom může spustit internetovou TV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila Českému Telecomu registraci, na jejímž základě muže spustit internetovou televizi (IP TV). Společnost počítá s tím, že službu spustí v příštím roce. Bude tím konkurovat nabídce kabelové televize, kterou si v tuzemsku předplácí zhruba 800 tisíc domácností. Internetová televize funguje například prostřednictvím technologie ADSL na pevných telefonních linkách, kterou Telecom nabízí pro rychlé připojení k internetu.



Český Telecom získá s registrací pro IP televizi další šanci, jak zvýšit počty svých zákazníků. ADSL je v současnosti dostupná na více než třech milionech pevných linek, tedy asi devadesáti procentech sítě Telecomu. Internet přes ADSL od Telecomu mělo přitom v červenci 170 tisíc zákazníků. Takže se tím možná Telecomu dokonce podaří zastavit propad využívání pevných linek. A porostou i zisky...

Billboardy do mobilů

Britská společnost Filter vyvinula billboardy a plakáty, které s využitím technologie Bluetooth zasílají do mobilních telefonů kolemjdoucích reklamu. Systém BlueCasting se nyní zkouší na několika nádražích v britské metropoli. Jeden z plakátů je reklamou na nové album skupiny Coldplay. Zákazník, který projeví zájem, dostane promoční materiál včetně některých klipů z alba do svého mobilu. Systém je založen na tom, že za billboardem je vysílač, který v okolí sta metrů před ním hledá telefony se zapnutým Bluetooth. Když lidé procházejí kolem plakátů, dostanou na svůj mobil vzkaz, zda si přejí přijmout reklamní materiály o nabízené věci či události. Pokud ano, budou jim zaslány filmy, animace, hudba či obrázky.



Reklama je opravdu všemocná a najde si člověka všude. Pokoj nedá ani v mobilu, zdá se. Zatímco v Česku se bude po reklamních panelech šlapat na chodnících, v Británii bude „otravovat“ i v mobilních telefonech. Ale je pravdou, že vše závisí jen na zákazníkovi. Stejně jako může přepnout televizi při vysílání reklamy, může zahodit leták a vypnout bluetooth. Anebo existuje ještě jedna možnost: i když reklamu člověk vidí, nenechat se jí ovlivnit. Jen s ní žít, bez toho, aby určovala styl a způsob života.