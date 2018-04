Zástupci uživatelů internetu odmítají návrhy Českého Telecomu

Zavedení čtyř modelů připojení k internetu požadují na jednáních Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet představitelé čtyř občanských sdružení – BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu s podporou Svazu pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, kteří vytvořili společnou platformu Zástupci uživatelů internetu.

Připojení s minutovou tarifikací je model vhodný pro osoby využívající internet v malém rozsahu. Minutové ceny ve špičce by měly být nižší než 0,60 Kč za minutu a mimo špičku poloviční. Další model by měl umožnit připojení s časovým kreditem. Třetí model představuje připojení s intervalovým paušálem a je vhodný především pro domácnosti využívající internet nejvíce ve večerních hodinách a volných dnech. Fixní měsíční poplatek za období od 17 do 7 hodin a za volné dny by neměl přesáhnout 200 Kč a měl by zahrnovat i místní volání zdarma v intervalu paušálního zpoplatnění internetových hovorů. Konečně připojení se 24hodinovým paušálem ve výši do 600 korun, který by zahrnoval i místní volání zdarma, je model určený pro domácnosti využívající internet celý den i pro malé podnikatele.

Zástupci uživatelů internetu dále požadují, aby minutové poplatky byly stejné za celou dobu hovoru a byly účtovány po minutách počínaje koncem první minuty hovoru. Požadují rovněž zavedení analogických modelů u ISDN připojení, kde by měly být poplatky účtovány již od začátku a po sekundách, a ADSL připojení bez omezení objemu přenesených dat. Cena za neomezené připojení rychlostí alespoň 256/128 kb/s (údaje v kilobitech za vteřinu pro příjem/ odesílání) by neměla přesáhnout u ADSL připojení 1300 Kč za měsíc.

Jak uvedli na včerejší tiskové konferenci, Zástupci uživatelů internetu aktivně vyjadřují svoje připomínky k návrhům ostatních účastníků Fóra. Nesouhlasí zejména s představou Českého Telecomu, že internetová volání s parametry hlasových volání (stejná délka trvání) by byla účtována za stejnou cenu jako hlas. To by vedlo při očekávaném sjednocení místního a meziměstského hovorného k dalšímu zvýšení internetového tarifu. Rovněž tak je pro ně nepřijatelné zavedení ceny za sestavení spojení (set-up fee) pro každé internetové volání.

Představitelé uživatelské veřejnosti oceňují, že byla ustaveno Fórum pro vytáčené připojení k síti Internet a že k účasti v něm byli přizváni vedle Českého Telecomu, alternativních operátorů a poskytovatelů internetového připojení také zástupci uživatelů internetu. Domnívají se však, že tato metoda jednání by se neměla omezit jen na vytáčené připojení, ale měla by být rozšířena i na připojení pomocí ISDN a ASDL, neboť jen tak lze zajistit masový přístup k internetu, obdobně jako je tomu v jiných zemích, například v USA nebo některých státech EU.