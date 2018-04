Zastřílejte si v Blazaru a namáhejte mozek ve WordBlock (Hry do kapsy 132)

Novinky a aktualizace

Naughty Worm

Naughty Worm se řadí do poměrně mladého žánru akčních her, ve které ovládáte malého červíka a v každé úrovni vyplňujete co největší plochu, aniž by vás zasáhli nepřátelé.

V průběhu celkových 36 kol budete sbírat různé bonusy a utkávat se s nebezpečnými bossy. Vše je doladěno příjemnou grafikou, svižnou hudbou a zvukovými efekty.

Výrobcem je firma Piesoft a hra stojí $15.95. Download ZDE .

Blazar

Firma Elements Interactive vydala novou akční vesmírnou 2D střílečku Blazar určenou pro Pocket PC a MS Smartphone.

Hra nabízí to, co má klasická střílečka obsahovat. Online High Scores tabulky, upgrady zbraní, bonusy, spousty nepřátel a bossů, konfigurovatelné ovládání D-Padem a parádní grafiku s kvalitními zvuky.

Hra stojí $6.95.

Demoverze - Pocket PC , Smartphone

Fortress

Horda zuřivých Vikingů přepadla váš les. Není jiná možnost, než naládovat ohnivými koulemi váš katapult a sestřelit všechny nevítané návštěvníky.

Hra je docela velký macek, zabere vám v paměti RAM přes 2MB. Spustíte ji na Palm OS od verze 5.0.

Fortress stojí $14.95 a výrobcem je firma FancyGames .

Klotski v2.0

Autor Naoki Ito uvolnil druhou verzi své logické hry Klotski, která nově přináší HiRes grafiku a podporu zvuků.

Cílem hry je přesunout červený obrazec (v každé úrovni má jiný tvar) k bleděmodrému okraji hrací plochy, lépe řečeno - domečku. Cestu si uvolňujete dalším přesouváním ostatních obrazců a musíte se snažit, abyste v daném kole udělali co nejméně tahů.

Hra stojí $12.95 a podporuje barevné a černobílé Palm OS 3.5>.

Máte hluboko do kapsy?

Moving Blocks Puzzle

Nová hra Moving Blocks Puzzle rozhodně nepatří k výrazně originálním hrám, ale alespoň vám zkrátí volný čas a navíc je zdarma.

Hra je klasickou 4x4 skládačkou, ve které musíte složit z 15 dílků daný obrázek.

Autorem je Sergey Volchenkov .

WordBlock

Cílem slovní hry WordBlock je poskládat co nejvíce slov, prostě tolik, kolik vám jen dovolí hrací plocha. Všechna poskládaná slova se zobrazují v dolním rámečku. Složené slovní útvary mohou být jak v anglickém, tak i v německém jazyce.

Rozvržení plochy je volitelné - 4x4, 5x5 a 6x6. Program je postware, takže pokud se vám hra zalíbí, můžete zaslat autorovi ( Teun Duynstee ) pohlednici :-). Stahujte ZDE .

V přípravě

Village Sim

O nové hře firmy LDW Software můžeme vést pouhopouhé spekulace. Ovšem jak dobře známe styl gamesek této firmy, je zcela pravděpodobné, že půjde o obchodní strategii, kde budete budovat svoji vesnici, starat se o její obyvatele, atd.

Village Sim poběží na Palm OS 5.x.

Žhavé projekty od Mean Hamster Software

Firma Mean Hamster Software připravuje pár velice nadějných projektů, jako je legendární hra Myst z Amigy (pouze pro Pocket PC) či adventuru Lemuria (pro Palm OS a Pocket PC), která by měla vyjít až někdy na podzim.

Rovněž přidáváme zprávu o velice zajímavé chystané hře Sub Patrol, kterou si u nás asi moc lidí nezahraje, protože je určena pro náramkové hodinky Wrist PDA.

Klasika

Budgi´n Ped

132. číslo Her do kapsy zavíráme opět rubrikou Klasika, kde si představíme stařičkou arkádou Budgni´n Ped.

Ve hře ovládáte roztomilé kuřátko, s nímž musíte nejdříve osvobodit létající srdíčka, která vám následně odemknou zamčené dveře, jimiž procházíte do dalších úrovní. Cestu vám budou přirozeně komplikovat různé nástrahy a nepřátelé.