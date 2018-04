Po čem severokorejské ženy touží. Místo prstenu chtějí zásnubní mobil

13:14 , aktualizováno 13:14

V Evropě by muž, který by dal při zásnubách partnerce mobil místo prstenu, pravděpodobně dostal košem. Ale v chudé totalitní KLDR je to nejpopulárnější zásnubní dar.