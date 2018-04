Zase se čeká na Apple. Bez něj jsou chytré hodinky zábava pro nadšence

Uvedené přirovnání s koly a Ferrari není rozhodně přitažené za vlasy. Loni se prodalo přes 1,2 miliardy smartphonů a jen 4,6 milionu chytrých hodinek a náramků. Z toho na klíčové platformě Google Wear jen přes 700 tisíc kusů (více zde). To je hodně velký nepoměr. Samozřejmě, mobily vyrábí kde kdo, hodinky a náramky reálně jen pár firem (ty ostatní se s nimi jen chlubí). Ani premiant Samsung neprodává nikterak zásadní počty, přestože jeho hodinky fungují a v podstatě nejsou špatné (více zde).

O chytrých hodinkách se mluví přibližně pět let, v prodeji jsou zhruba dva roky. Vedle samotných hodinek to jsou především fitness náramky, které produkuje přece jen více firem, ale důležitých producentů je také jen pár. U hodinek to není ani tak slavné jako u náramků, vedle výrobců mobilů to jsou spíš výjimky. Respektive výrobců by bylo hodně, ale buď se jejich hodinky do prodeje nedostaly, nebo je to i v rámci tohoto segmentu okrajová záležitost.

Proč zatím hodinky netáhnou tak, jak se očekávalo nebo předvídalo, má několik příčin. Především zatím není nabídka tak široká, ceny jsou příliš vysoké (často vyšší než u samotných smartphonů), hodinky i náramky jsou zatím (až na výjimku) jen příslušenstvím. Pak tu jsou dvě nejdůležitější negativa: využití je zatím dost omezené a design většinou příliš málo sexy, aby se na ně vrhly masy.

Změnit by to měl Apple. A přejí mu to i konkurenti, kteří potřebují, aby se trh rozhýbal. Stejně jako Apple rozhýbal trh se smartphony. Otázkou je, zda to není jen zbožné přání. Analytici jsou ovšem optimističtí a očekávají, že Apple ještě letos prodá zhruba 20 až 30 milionů svých chytrých hodinek Watch (více zde).

Apple hodinky představil loni v září, do prodeje zamíří v dubnu. Podle spekulací k tomu mělo dojít už mnohem dříve, ale Apple pravděpodobně moc dobře věděl, že v tomto případě nemá cenu být první, ale je nutné být úspěšný.

Hodinky Applu nebudou levné, spekuluje se o cenovém rozpětí od 10 tisíc korun až po desetinásobek u luxusní varianty s pozlaceným pouzdrem. Je jasné, že Applu se pravděpodobně podaří eliminovat jeden z hlavních nedostatků chytrých hodinek - design. Jeho hodinky budou v prodeji v mnoha variantách, vybrat by si měla poměrně široká skupina zákazníků.

Problém je ve druhém hlavním zádrhelu a tím je funkčnost. Zatím to nevypadá, že by vymyslel něco zásadně nového, co zatím chytré hodinky od konkurence neumějí. Je však možné, že to zákazníkům vadit nebude a že u Watch zafunguje efekt nakousnutého jablka. Bude to fungovat. Apple má aktuálně obrovskou sílu a prodává desítky milionů iPhonů za kvartál, takže by pro něj nemusel být problém udat měsíčně dva miliony chytrých hodinek.

Už teď je jasné, že ani Applu se nepodaří vyřešit problém s výdrží chytrých hodinek. Jeho Watch na tom jsou prý ještě hůře než mnohé v současnosti prodávané modely. Testovací vzorky prý nevydržely ani jednodenní zátěž. Uvidíme, jestli se tento nedostatek podaří Applu do zahájení prodeje vyřešit, nebo to prostě uživatelům vadit nebude.

Na závěr je nutné připomenout, že jakési pokusy o chytré hodinky nejsou rozhodně záležitostí posledních pár let. První experimenty proběhly už v devadesátých letech minulého století a následně s postupující miniaturizací mobilů došlo i na mobily v hodinkách. Ale nikdy to nebyl trhák a takové produkty nepřežily na trhu nikdy déle než pár měsíců.