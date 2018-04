Záření z mobilů přijde výrobce draho

Obě strany budou bojovat tvrdě

Elektromagnetické záření (EM) z mobilních telefonů začíná ohrožovat i telekomunikační společnosti. Strašákem pro ně ovšem není negativní vliv na mozek, jako je tomu v případě uživatelů, ale dopad na firemní rozpočet. Velmi úspěšný americký právník Peter Angelos se hodlá vložit do boje za odškodnění lidí, kteří trpí rakovinou mozku a užívají mobilní telefon. Existují totiž dohady o tom, že tyto dvě věci mohou mít přímou spojitost. Cílem jeho žaloby je získat peníze od deseti firem z řad výrobců mobilních telefonů a provozovatelů sítí, píše britský deník Times. Ve hře jsou minimálně stamilióny, spíše však až miliardy dolarů.„Pokud telekomunikační společnosti vědí o nebezpečí spojeném s vyzařováním telefonů, měly by za to zaplatit, a to draze. Ne jen za to, co dělají lidem, ale také za to, že na tom vydělávají miliardy,“ řekl zástupce Angelosovy právní firmy John A. Pica pro deník Times. Pravdou však je, že na sporech o odškodnění se dobře přiživí i sami právníci.

Angelos má s tímto druhem soudních sporů dost zkušeností. Již dříve vymohl z tabákových koncernů 4,2 miliardy amerických dolarů na základě obvinění, že způsobily rakovinu plic kuřákům. Dnes se rozhodl zastupovat ty, kteří ze své nemoci (rakoviny mozku) obviňují telekomunikační firmy. Mezi žalovanými jsou například Verizon Wireless, největší americký provozovatel celulárních sítí, nebo Motorola, třetí největší světový výrobce mobilních telefonů.

Verizon Wireless vlastní ze 45 procent britský Vodafone. Tiskový mluvčí společnosti Vodafone Mike Caldwell řekl, že zatím neví o žádné žalobě, ve které by byl Vodafone nebo Verizone zmíněn. „Pokud by však k něčemu takovému došlo, budeme se bránit velmi razantně.“ Pro rádio BBC Caldwell uvedl: „Mobilní telefony nejsou tabákový průmysl.“ Nicméně, zpráva o Angelosových plánech snížila cenu akcií společnosti Vodafone o 1,89%. Podobně si vedly i akcie Verizonu a Motoroly.

Zpráva o Angelosově akci přichází v době, kdy se po celém světě začíná věnovat otázkám bezpečnosti mobilních telefonů stále více pozornosti. Přestože bylo na poli EM záření mobilů provedeno již mnoho výzkumů, žádný z nich neprokázal přímou souvislost mezi rakovinou mozku a telefonováním. Ovšem o tom, že mobilní telefony na lidský mozek vliv mají, nepochybuje nikdo.

Nápad žalovat firmy, operující v oboru mobilních telekomunikací, není zdaleka nový. Již na začátku devadesátých let několik lidí neúspěšně žalovalo výrobce telefonů a operátory sítí. Tvrdili, že EM záření z mobilů podporuje růst již existujícího nádoru. Před čtyřmi měsíci podal marylandský neurolog Chris Newman k soudu požadavek na odškodnění ve výši 800 miliónů USD. Žaloba směřuje proti Motorole a dalším osmi společnostem. Doktor tvrdí, že šest let používání mobilního telefonu zapříčinilo vznik nádoru na jeho mozku.

Nejistota vládne

Podle Johna Trottera, odborníka z londýnské právní firmy Lovells, potřebuje žalující strana prohlášení některého experta o tom, že mobilní telefony negativně ovlivňují lidský mozek. „Američtí právníci zřejmě doufají, že dostanou od soudu povolení k nahlédnutí do tajných firemních dokumentů výrobců. Počítají s tím, že v nich naleznou utajovaný důkaz o tom, že mobily mohou negativně ovlivnit mozek,“ dodává Trotter.

Zeptali jsme se na názor odborníka na záření mobilních telefonů, ing. Jana Musila ze Státního zdravotního ústavu: „Ať už soudní spor dopadne jakkoliv, měl by být dalším signálem pro výrobce mobilních telefonů, aby se zamysleli nad mírou vyzařování svých produktů. Omezení EM emisí směřujících do hlavy je technicky řešitelné a není důvod, proč se mu vyhýbat. Odklonem záření od hlavy dojde v neposlední řadě také k lepšímu využití výkonu telefonu, a tak i k zlepšení spojení, což je samozřejmě pro výrobce velmi podstatné.“

Přestože má Angelosova právnická firma v této oblasti již nemalé zkušenosti, rozdíl mezi rakovinou prokazatelně způsobenou kouřením a nejistým vlivem mobilu na mozek je značný. Ovšem je také třeba přiznat, že kouření je věc dobrovolná, zatímco používání mobilů je dnes pro mnohé nutností, nebo přímo povinností. O toto nedobrovolné vystavování riziku rakoviny je možné opřít celou obžalobu.

V tomto sporu, stejně jako v ostatních podobných případech, proti sobě stojí peníze z různých zdrojů. Angelos si může dovolit dlouhý a tvrdý boj, nejinak jsou na tom i telekomunikační společnosti. Peter Angelos je sebevědomý. K žalobám ho prý přiměl fakt, že si je na devadesát procent jist svým vítěztvím.