Záření z mobilů může léčit alzheimera, tvrdí studie. Chtěla dokázat opak

Během studie bylo použito téměř sto pokusných myší s geneticky vloženou Alzheimerovou chorobou. V klecích poblíž vyzařovací antény byly dlouhodobě vystavovány elektromagnetickému záření o frekvenci 918 MHz a výkonu asi 0,25 Wattu, což jsou hodnoty simulující záření z mobilního telefonu.

Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současnosti není známa příčina jejího vzniku, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku. Demencí v současnosti trpí 25 procent lidí starších 85 let, Alzheimer se na tomto čísle podílí až z 60 procent. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk, ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby mladší. Podle odhadu trpělo touto nemocí v roce 2000 až 25 milionů lidí na světě, v roce 2008 již 37 milionů. V České republice to bylo v roce 2000 zhruba 50 až 70 tisíc osob, v roce 2008 již 120 tisíc osob. Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba, odhadují odborníci, že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů. Současná medicína tuto chorobu doposud nedovedla účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. V roce 2008 se objevily první povzbudivé zprávy o výrazném léčebném pokroku u menších skupin pacientů, přestože o úplné vyléčení nejde. Zdroj: Wikipedia.cz

Hlodavci tuto kúru absolvovali dvakrát denně po dobu jedné hodiny, upozornil list The Herald Sun. Sledována byla výkonnost jejich mozků i vývoj s Alzheimerovou chorobou spojených ložisek beta-amyloidu, jimž je rozvoj této nemoci přisuzován. A výsledky dlouhodobého vystavování záření byly víc než překvapivé, upozornili víc než po roce od prvních informací vědci z Jihofloridské univerzity v Tampě.

U starších myší s prokazatelně rozvinutými ložisky beta-amyloidu díky ozařování tato degenerace mozku zcela zmizela, uvedla studie. S tím zmizely i poruchy paměti. Úspěch metoda slaví ale i u myší, u nichž se nemoc ještě nerozvinula. U nich se ložiska beta-amyloidu totiž vůbec neobjevila, ač by se tak normálně stalo.

U kontrolní skupiny zdravých myší se pak dokonce paměťové funkce v návaznosti na ozařování zlepšily. To vše po zhruba devíti měsících ozařování, což by při použití na lidský organismus znamenalo několik let léčby, píše The Herald Sun.

Chtěli jsme dokázat škodlivost záření

Studie, kterou zveřejnil tým z Jihofloridské univerzity, přitom původně měla zcela opačné cíle. "Upřímně, s touto prací jsem začal už před několika lety s hypotézou, že záření z mobilních telefonů by mohlo být pro myši s Alzheimerovou chorobou škodlivé," přiznal profesor univerzity a hlavní autor studie Gary Arendash.

Na základě nových poznatků připouští, že metoda ozařování by mohla v blízké budoucnosti posloužit k neinvazivní léčbě Alzheimerovy choroby i u lidí. Ještě před rokem přitom těmto poznatkům vědci odmítali uvěřit. "Je to opravdu dramatický a zcela neočekávaný efekt," tvrdil tehdy serveru National Geographic Arendashův kolega Juan Sanchez-Ramos. "Žertoval jsem, že myši musejí být špatně označeny, nebo že anténa není zapnutá," dodal.

Závěry vědců z Tampy přitom mají oporu v několika dřívějších nezávislých studiích. Na možné pozitivní účinky mobilního záření upozornil například už v roce 2005 server Post-gazette.com. Tehdy se mluvilo o schopnosti záření aktivovat tzv. Heat shock protein 27, který může právě vývoj Alzheimerovy choroby zvrátit.

Jedno je jasné: mobily mozek zahřívají

Důsledky radiace z mobilních telefonů jsou dlouhodobě sledovány kvůli obavám z toho, že by mohla způsobovat nádory na mozku. Na toto téma bylo zveřejněno již nespočet studií, které se ale vždy rozcházely. Zatímco jedna zaručeně tvrdila, že se potvrdily negativní účinky mobilů na živé tkáně, druhá tuto teorii opět vyvrátila. Negativní účinky záření z mobilu se tak dosud považují za neprokázané.

Vědci z celého světa se ale shodnou v jediné věci: používání mobilu způsobuje zahřívání mozku. A právě tento efekt může být klíčem jak k léčebným účinkům záření, tak k jejich negativním dopadům. Zvyšující se teplotu mozku ale vědci z Tampy sami označují za jednu z příčin rozkladu beta-amyloidových ložisek.

Pokud se závěry studie skutečně potvrdí, nadneseně řečeno by odpověď na otázku "Jak se jmenuje ten Němec, co mi schovává věci?" nemusela v budoucnu nemocným dělat takové potíže. Vlastně by je po úspěšné léčbě ani nenapadla.