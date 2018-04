Lidé mají znát, jak jim mobil září do hlavy, tvrdí americký kongresman

Kucinichův návrh zákona je zatím posledním z obdobných návrhů napříč celými Spojenými státy. Spouštěcím mechanismem byl loni přijatý zákon v San Francisku, který ale u zástupců telekomunikačního průmyslu vyvolal pobouření. Americká Asociace mobilního telekomunikačního průmyslu (CTIA) jej záhy napadla u odvolacího soudu. Zákon je prý protiústavní, klame spotřebitele a porušuje práva prodejců.

SAR Fyzikální veličinou SAR (Specific Absorption Rate) výrobci mobilních zařízení vyjadřují množství energie absorbované živou tkání, která je vystavena elektromagnetickému poli. Jednotkou je W/kg. Evropský limit činí 2,0 W/kg v deseti gramech tkáně hlavy a trupu. V USA a Austrálii je limit 1,6 W/kg, kdy hodnota je udávána na 1 gram tkáně. Podívejte se, které mobily vám nejvíce září do hlavy.

Podle portálu CNET by republikánský kongresman federálním zákonem rád docílil povinnosti výrobců mobilních telefonů viditelně označovat jejich výrobky na americkém trhu informací o hodnotě SAR (Specific Absorption Rate). Američané by se tak mohli již při koupi nového přístroje rozhodovat i podle množství radiace, kterou jejich tělo při používání konkrétního mobilu absorbuje. V USA je limit SAR stanoven na 1,6 W/kg a hodnota je udávána na 1 gram tkáně. Kucinich také navrhuje vytvoření národního výzkumného programu, který by se zářením mobilních telefonů zabýval.

Zdravotní rizika prokázaly již první studie

"Vědcům trvalo celá desetiletí, než mohli s jistotou potvrdit, že kouření způsobuje rakovinu. Příznivci tabákového průmyslu tehdy dlouhodobě popírali možnou souvislost mezi kouřením a rakovinou. Jejich klamání si ale vyžádalo mnoho lidských životů," zmínil kongresman ve svém prohlášení.

"Zatímco nyní čekáme na výsledky výzkumu vlivu záření z mobilů, musíme spotřebitelům podat dostatek informací, které jim pomohou při výběru telefonu s nejnižší hodnotou SAR. Po stejnou dobu, co uživatelé podstupují možné riziko vzniku rakoviny či reprodukčních problémů, musí mít právo na informace o hodnotě záření mobilních telefonů," dodal.

Spojitost mezi zářením z mobilních telefonů a zdravotními problémy prokázala v roce 2011 studie Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle výsledků lze zdravotní riziko spojené s používáním mobilních telefonů kvůli množství důkazů zařadit do skupiny "pro lidstvo potenciálně karcinogenní", tedy na úroveň olova a rtuti.

Riziko vzniku nádoru na mozku potvrdila také studie společnosti Interphone. Podle té se lidé, kteří používají mobilní telefon déle než 30 minut denně, vystavují o 40 procent vyššímu riziku vzniku nitrolebečních nádorů, takzvaných gliomů, než osoby, které mobil nepoužívají. V případě používání telefonu převážně na jedné straně hlavy je pak toto riziko o 96 procent vyšší.

Výrobci o hodnotách SAR informují sporadicky

V redakci jsme se podívali, jak v současné době výrobci mobilních telefonů informují uživatele o množství záření, které jejich výrobky produkují. Například Samsung oznamuje v uživatelské příručce pouze splnění platného národního limitu bez uvedení konkrétní hodnoty daného modelu. Také Nokia v návodech ke svým telefonům uvádí, že daný výrobek splňuje nařízení pro vystavení radiovým vlnám.

Sony šlo o něco dále. Nejenže má k SAR samostatnou brožurku, ale uvádí v ní i konkrétní hodnotu pro daný přístroj. Pokud již výrobce o SAR informuje, činí tak ve většině případů až uvnitř balení. Zákazník se tak informaci dozví až po otevření originálního balení již zakoupeného telefonu. Konkrétní zmínku či informaci o splnění limitu se nám podařilo nalézt pouze na vnějších stranách originálních balení produktů HTC a LG, přičemž šlo o starší modely.