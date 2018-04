Zaregistrujte si Palm III

Registrace produktů, zejména pak zahraničních není u nás moc velkou zvyklostí. Registrace software je již známá věc, registrace harware již tak rozšířená není. Důvodů je v obou případech několik. Je nutno vyplnit registrační formulář, ve kterém jsou otázky položeny v angličtině a tu někteří nezvládají. Dalším důvodem je odeslání tohoto formuláře. Ne vždy je poštovné zdarma. Zejména pak, pokud posíláte registrační formulář mimo Evropu, například do U.S.A.

Když už si tuto práci dáte a formulář vyplníte, zpravidla se nikdy ničeho nedočkáte. Osobně jsem zkoušel registrovat např. všechny produkty Microsoftu, Symantecu, Novellu, Corelu a Lotusu kde mi za to slibují support, informace o posledních novinkách a výhodné ceny za upgrade. Skutečnost je však jinačí. Poslední novinky naleznete většinou na WWW stránkách, technický support, drivery a pod. tamtéž. Máte-li nějaký problém, můžete se v případě, že existuje, obrátit na HOT-LINE. Ale kdo z těch mnoha uživatelů umí hovořit plynou angličtinou a je ochoten zaplatit za ne zrovna krátký zahraniční hovor.

Naskýtá se jedno řešení. Napsat svůj dotaz do support centra pomocí e-mailu. K tomu však musíte mít stejně jako na WWW stránky přístup. Jakmile mail dojde do centra, obvykle dostanete odpověď, vygenerovanou automatem a na odpoveď člověka, zabývající se supportem čekáte někdy i několik týdnů. To už zpravidla odpověď nepotřebujete. Pokud ji dostanete a Váš problém je ještě aktuální, modlete se, abyste svůj problém poprvé definovali naprosto vyčerpávajícím způsobem. Pokud jste tak neučinili, jste v odpovědi požádáni o doplňující informace a proces se opakuje.

To není zrovna povzbudivé. Jaké jsou výhody pro zákazníky, kteří se zaregistrují? Téměř žádné. Pokud například nakupujete stále u stejného dodavatele, koupíte upgrade naprosto automaticky, pokud je prodejce pedant, zkontroluje si ve svém informačním systému, zda jsem předchozí verzi koupili u něj. Support v angličtině je také nevyhovující. Vyjímkou jsou některé české firmy, které plní funkci zastoupení zahraničních firem, produkty nejenom prodávají, ale drží HOT-LINE a velmi rychle a ochotně reagují na dotazy.

Někteří výrobci se snaží alespoň nějakým způsobem zákazníka přesvědčit o tom, že se po zaregistrování stávají opravdu privilegovanými uživateli, na rozdíl od těch, kteří SW používají jiným způsobem. Můžete například dostat děkovný dopis s potvrzením o Vaší registraci nebo dostat malý dárek. Jeho cena zpravidla patří k těm nejnižším, ale přesto potěší a získáte pocit, že se přece jenom "něco děje".

Jednou z vyjímek, které jsem zaznamenal, byl firma IOMEGA. Když jsem koupil JAZ mechaniku, 1GB médium nebylo v ceně a musel jsem si ho koupit zvlášť. Když jsem zaregistroval, cca po 1 měsíci mi přišel balíček s 1GB médiem, jehož cena se v té době pohybovala tuším okolo třech tisíc korun. Velmi příjemné překvapení, ovšem za předpokladu, že jsem si zaslané médium již předem nezaplatil v ceně mechaniky.

Jaká je situace s PalmPilotem a Palm III. Součástí balení Palm III je registrační formulář. Na tomto formuláři 3Com slibuje, že pokud se zaregistrujete, získáte malá dárek ve formě tužky, která se velmi často někde zapomíná. V PilotClubu se však názory na registraci různí. Někteří uživatelé tvrdí, že svou registraci poslali a nedočkali se. Jiní tvrdí, že jim tužka přišla.

Jak jsem pořídil já? Vyplněný registrační formulář jsem vyplnil a odeslal na holandskou pobočku 3Com Palm Computingu. Pokud registraci pošlete na Evropskou pobočku, nemusíte platit poštovné. Asi po 1,5 měsíci mi přišla obálka, na níž byla nalepena nálepka s nápisem Pen $1.

Již tento nápis svědčil o jeho obsahu. Když jsem obálku následně rozbalil, vytáhl jsem přeložený list tvrdého papíru s umělou tužkou pro Pilota a PalmPilota. Jak vypadal, ukazuje obrázek.

V obálce byla také kartička, na jejíž zadní straně najdete uživatelská čísla na infoline, infofax a technickou podporu. Dále pak na evropské WWW stránky Palm Computingu. E-mail chybí, přestože je na kartičce místa dost. Ten si tedy musíte zjistit sami na WWW stránkách. Tato čísla najdete také při prvním spuštění Pilota v aplikaci Adresář.







INFOLINE INFOFAX TECH.SUPPORT U.K. 0800-7311064 0800-960273 0171-8670108 Irsko +31 555-384364 +31 555-434455 (01)7997134 Ostatní +31 555-384364 +31 555-434455 +31 20-5864681

"Darovanému koni na zuby nehleď", říká jedno rčení. Někomu může připadat, že když za zboží v ceně $300 dostane dárek v ceně $1, je to skoro výsměch a například pouzdro by bylo lepší. Když to porovnám s IOMEGOU pak asi ano. Ovšem v porovnání s jinými produkty, kdy nedostanete shola nic je to alespoň malé uznání za to, že jste tu chvilku věnovali a registrační formulář vyplnili.