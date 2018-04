Zarazí antimonopolní úřad prodej Telecomu?

Pokud by se spojily České Radiokomunikace s Českým Telecomem, vznikne společnost, která ovládá drtivou většinu dálkových komunikačních tras v České republice, kontroluje šíření televizního a rozhlasového vysílání, má podíly ve dvou ze tří českých mobilních operátorů a vlastní dvě telefonní společnosti, z nichž jedna má téměř stoprocentní podíl na trhu pevných hlasových služeb a druhá se té první na stejném trhu snaží konkurovat. A jen tak mimochodem by obě společnosti dohromady nabízely internetové služby více než polovině všech připojených uživatelů.

Možná vám tato představa přijde nereálná, ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že novým majitelem 51,5 % v Českém Telecomu, vlastníkovi 51 % Eurotelu, se stanou firmy Deutsche Bank a TDC (bývalý Tele Danmark). Tedy stejné firmy, které prostřednictvím konsorcia Bivideon (49 % DB, 51 % TDC) ovládají České Radiokomunikace (71,9 %), které mají 39,2% podíl v RadioMobilu a 50% v Contactelu – přičemž zbylých 50 % vlastní přímo TDC. Je více než jasné, že pokud má prodej státního podílu v Telecomu obstát před antimonopolním úřadem (ÚOHS), který musí celou transakci schválit, měly by Deutsche Bank a TDC své podíly v jiných společnostech prodat.

Zástupce TDC Torben Holm již ve čtvrtek avizoval, že se jeho společnost bude zbavovat všech dalších aktivit v České republice. TDC se prý rozhodně vzdá svého podílu v Českých Radiokomunikacích. „Buď nad Contactelem získáme plnou kontrolu a spojíme ho s Telecomem, nebo ho prodáme,“ má Holm jasno i v případě Contactelu. Podle současného šéfa Contactelu Michaela Čupy je ale pravděpodobnější spíše první možnost – samozřejmě pokud ji posvětí antimonopolní úřad.

Prodej podílu TDC v Českých Radiokomunikacích i v Contactelu ovšem může narazit na jeden zásadní problém – nedostatek zájemců o koupi. Při privatizaci státního podílu v Radiokomunikacích se zájemci nehrnuli a výsledná cena byla podle analytiků zklamáním – a to mají Radiokomunikace velmi lukrativní 39,2% podíl v RadioMobilu. Nedá se předpokládat, že by se zájemci o Radiokomunikace z ničeho nic objevili půl roku po jejich předchozím prodeji.

V případě prodeje Contactelu to má TDC jednodušší – podle akcionářské smlouvy mohou požádat právě Radiokomunikace, aby 50 % odkoupily – což ale v případě, že se TDC podílu v Radiokomunikacích nezbaví, nic neřeší. Problémem mohou být i současné ztráty Contactelu, které mohou případné kupce odradit. Nicméně oba akcionáři – České Radiokomunikace i TDC - se letos v červenci dohodli na stabilizaci finanční situace Contactelu formou navýšení základního jmění o 1,5 miliardy korun. TDC má samozřejmě předkupní právo na podíl Radiokomunikací v Contactelu, takže plnou kontrolu už může získat mnohem snadněji.

V každém případě bude mít antimonopolní úřad dost práce s posouzením všech souvislostí – pokud se nepodaří TDC podílu v Contactelu a Radiokomunikacích zbavit, měl by ÚOHS vstup do Telecomu nejspíše zakázat. Vláda by v takovém případě musela vysvětlovat, proč prodala Český Telecom někomu, kdo jej nemůže koupit. Pokud se ale Deutsche Bank a TDC povede prodat České Radiokomunikace a Contactel, a to velmi pravděpodobně za vyšší cenu, než za kterou do těchto společností vstupovaly, budou muset zástupci vlády a Fondu národního majetku spolu s privatizačním poradcem vysvětlit, proč se to nepovedlo na jaře právě jim, kdy k tomu měli mnohem více příležitostí.